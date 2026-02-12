12 Februarie, calendarul zilei: Josh Brolin împlinește 58 de ani, Christina Ricci 46

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 12 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Josh Brolin este un actor american cunoscut pentru rolurile sale puternice și carisma impunătoare. Născut pe 12 februarie 1968, în California, el a atras atenția publicului încă din adolescență, odată cu apariția în filmul The Goonies. După o perioadă cu apariții mai discrete, a revenit în prim-plan în anii 2000, obținând recunoaștere critică pentru rolurile sale din filme precum No Country for Old Men, regizat de frații Coen, și Milk, unde interpretarea sa i-a adus o nominalizare la premiul Oscar. A continuat să joace în producții de succes precum True Grit, Sicario, Only the Brave și Dune, demonstrând o capacitate remarcabilă de a aborda personaje complexe și intense. Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale sale este Thanos, antagonistul principal din universul cinematografic Marvel, interpretat prin motion capture în filmele Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame. Josh Brolin rămâne un actor respectat la Hollywood, apreciat pentru maturitatea artistică, prezența impunătoare și alegerile curajoase de roluri.

Christina Ricci s-a născut pe 12 februarie 1980, în Santa Monica, California, și a început cariera în actorie încă din copilărie, făcând parte dintr-un val de tineri actori care au reușit să se impună rapid la Hollywood. A devenit cunoscută la nivel internațional datorită rolurilor din filmele The Addams Family (1991) și Casper (1995), în care a interpretat personaje pline de farmec și personalitate, în ciuda tinereții. După aceste succese timpurii, a ales să se îndrepte către proiecte mai provocatoare și mai complexe, evitând tiparele de “actriță copil”. Astfel, a jucat în filme variate, de la thrillerul gotic Sleepy Hollow (1999) la drama intensă Black Snake Moan (2006) și comedia neagră The Ice Storm (1997). A avut succes și în televiziune, cu roluri în seriale precum Pan Am (2011) și Yellowjackets (2021–2023). De asemenea, a continuat să apară în filme independente, alegând adesea proiecte care îi permit să exploreze personaje complexe și scenarii neobișnuite. Christina Ricci este considerată una dintre actrițele care au evoluat constant, trecând cu succes de la rolurile de copil la cele de adult, fără a-și pierde autenticitatea.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1809: Abraham Lincoln 🇺🇸🎩🗣 al 16-lea președinte al SUA. A condus SUA în timpul Războiului Civil, cel mai sângeros conflict al său. A conservat Uniunea, a abolit sclavia, a întărit guvernul federal și a modernizat economia

🎂1809: Charles Darwin 🇬🇧🐢 cel mai celebru naturalist britanic, geolog, biolog și autor de cărți, fondatorul teoriei referitoare la evoluția speciilor

🎂1862: Alexandru Davila 🇷🇴✒️ dramaturg, director de teatru, poet, prozator și lingvist, fiul cel mai mare al doctorului Carol Davila și Anicăi Racoviță

🎂1877: Louis Renault 🇫🇷🚗 fondatorul grupului cu același nume, pilot de curse și un pionier al automobilismului

🎂1881: Anna Pavlova 🇷🇺🩰 balerina principală din Baletul Imperial Rus și din Ballets Russes al lui Sergei Diaghilev. Este cunoscută pentru baletul Moartea lebedei

🎂1885: Julius Streicher 🇩🇪📰 fondatorul săptămânalului Der Stürmer, principalul organ de propagandă antisemită nazistă din Al Treilea Reich. A fost condamnat la moarte, prin spȃnzurare, împreună cu alți 10 inculpați, la procesul de la Nürnberg

🎂1923: Franco Zeffirelli 🇮🇹🎥

🎂1944: Claudia Mori 🇮🇹🎤🎬 soția lui Adriano Celentano

🎂1954: Zach Grenier 🇺🇸🎬

🎂1959: Dan Puric 🇷🇴🎭

🎂1968: Josh Brolin 🇺🇸🎬 No Country for Old Men (2007), Men in Black 3 (2012), Sicario (2015), Deadpool 2 (2018)

🎂1980: Christina Ricci 🇺🇸🎬

🎂1980: Juan Carlos Ferrero 🇪🇸🥎 fost număr 1 ATP, timp de 8 săptămâni. A câștigat 11 de titluri la simplu printre care și unul la Roland Garros

Decese 🕯

🕯️1554: Lady Jane Grey 🇬🇧♛ a fost regină a Angliei doar pentru nouă zile (executată)

🕯️1690: Charles Le Brun 🇫🇷🎨 cea mai dominantă figură a artei franceze din secolul al XVII-lea. A creat decorațiile interioare la Versailles

🕯️1804: Immanuel Kant 🇩🇪✒️ unul dintre cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania

🕯️1979: Jean Renoir 🇫🇷🎥 a realizat mai mult de 40 de filme din epoca filmului mut și până la sfârșitul anilor 1960. Filmele sale Iluzia cea mare (1937) și Regula jocului (1939) sunt citate adesea de critici printre cele mai bune filme făcute vreodată. A fost fiul pictorului Pierre-Auguste Renoir

🕯️2019: Gordon Banks 🇬🇧⚽️ considerat unul din cei mai buni portari din secolul al XX-lea. A făcut parte din echipa Angliei care a câștigat Campionatul Mondial din 1966

🕯️2022: Ivan Reitman 🇨🇿🇨🇦🎥 A regizat Ghostbusters (1984), Twins (1988), Kindergarten Cop (1990) și Junior (1994)

Calendar 🗒

🗒1541: Întemeierea orașului Santiago de Chile

🗒1709: Marinarul scoțian Alexander Selkirk („modelul” lui Robinson Crusoe), este salvat după patru ani trăiți în singurătate pe insula Juan Fernandez

🗒1736: Căsătoria dintre Maria Terezia a Austriei și Francisc Stephan

🗒1832: Ecuador anexează Insulele Galápagos

🗒1856: Vasile Boerescu a adresat un memoriu ministrului de externe al Franței, Alexandre Walewski, în care pleda pentru constituirea unui stat național românesc independent sub garanția celor șapte mari puteri

🗒1892: Pentru prima oară în istoria tehnicii, o invenție – aparatul de cronofotografie al francezului Leon Bouly – este denumită cinematograf

🗒1903: Nava de expediție Antarctica, a exploratorului polar suedez Otto Nordenskjöld, prinsă în gheață, se scufundă în Marea Weddell. Întregul echipaj a ajuns pe Insula Paulet după șaisprezece zile, de unde au fost salvați zece luni mai târziu

🗒1912: China adoptă calendarul gregorian

🗒1919: Consiliul militar interaliat de la Paris, a aprobat ca armata română să înainteze pe aliniamentul Satu Mare – Carei – Oradea – Salonta – Arad

🗒1938: Trupele germane intră în Austria, pentru ca pe 12 martie trupele germane să ocupe Austria și anexarea să fie declarată ziua următoare

🗒1994: Se deschid Jocurile Olimpice de Iarnă la Lillehammer, Norvegia

🗒1996: Yasser Arafat a depus jurământul în calitate de prim președinte ales al Autorității Naționale Palestiniene

🗒1999: Președintele Bill Clinton a fost găsit nevinovat în procesul cu privire la afacerea Monica Lewinsky

🗒2002: La tribunalul de la Haga, începe procesul fostului președinte al Iugoslaviei Slobodan Milošević. Acesta va muri în 2006 înainte de terminarea procesului

🗒2010: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Vancouver

🗒2016: Papa Francisc se întâlnește cu Patriarhul Kiril al Moscovei la Havana, Cuba. Este pentru prima dată când capul Bisericii Romano Catolice și capul Bisericii Ortodoxe Ruse se întâlnesc

