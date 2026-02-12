Prima pagină » Sport » Stoichiță anunță care e SITUAȚIA acum a lui Mircea Lucescu, după problemele de sănătate ale selecționerului

12 feb. 2026, 06:45, Sport
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a anunțat care e starea lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul s-a confruntat cu mai multe probleme medicale.

Mihai Stoichiță este în Belgia, la Bruxelles, unde joi are loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, ediția 2026-2027, naționala noastră fiind în urna a treia a Ligii B.

Naționala va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Dacă înving, tricolorii vor juca finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie.

În ultima perioadă, Mircea Lucescu a avut mai multe probleme medicale și va merge la un control în Belgia.

„Nu am fost ieri acasă la Mircea Lucescu să stăm de vorbă. Dar ne-am văzut la sfârșitul săptămânii trecute, l-am vizitat la spital. El e optimist, am stat de vorbă. Acum optimismul trebuie să îl confirme și doctorii din străinătate, din Belgia. Cei de acolo îi vor face un control care sper să infirme ceea ce cred unii și alții. Viitorul echipei naționale nu stă în doctorii din Belgia. Viitorul stă în continuitatea rezultatelor și a activității tuturor celor care lucrează la FRF, a suporterilor… ăla e viitorul echipei naționale. Nu stă naționala într-un singur om. În acest moment, într-adevăr, toată lumea își dorește ca Mircea Lucescu să continue.

Federația Română de Fotbal nu va lua niciodată legătura cu un alt antrenor fără să aibă o situație clară a selecționerului aflat în funcție. Nu știu dacă Mircea Lucescu a vorbit cu Hagi. De unde să știu eu? Eu nu am vorbit cu Mircea Lucescu despre Gică Hagi. Eu am vorbit despre starea dumnealui de sănătate și despre membrii staffului său, ca să vedem ce putem face ca să-l ajutăm cât a stat în spital. Iar în eventualitatea în care Mircea Lucescu nu poate continua, o să îi prezentăm un dosar complet celui care va veni. Ca acela să nu mai stea să piardă vremea să exploreze fotbalul turcesc, slovac sau kosovar”, a declarat Stoichiță despre Mircea Lucescu.

Domnul Lucescu urmează să se deplaseze în străinătate (n.red. – în Belgia) pentru o a doua opinie medicală în așa fel încât până în 20 februarie să putem lua o decizie în ceea ce privește posibilitatea dânsului de a sta pe banca echipei naționale pentru partidele din luna martie – Răzvan Burleanu, președinte FRF

