Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan critică dur modul în care a fost gestionată mobilizarea rezerviștilor în armata română. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a transmis o critică vehementă la adresa modului în care autoritățile române au derulat procesul de mobilizare a rezerviștilor, catalogând acțiunea drept un „scandaluos bătaie de joc”. Stan a mai subliniat că ordinele de mobilizare au fost transmise sub presiunea timpului, „de azi pe mâine”, unor persoane cu familie și joburi, fără o planificare corectă și fără a ține cont de situația personală sau profesională a rezerviștilor.

Uite, ai văzut bătaia de joc cu mobilizarea, da? Hai să-ți arăt un ofițer din subordinea lui Vlad Gheorghiță, da? După ce s-au făcut de râs aceste nulități în uniformă, trimițând ordine de mobilizare, Marius, de azi pe mâine, unor oameni care aveau familie, aveau joburi. Când nu ai o dată pe hârtie, asta înseamnă cât de repede poți, spune Valentin Stan.

Stan a luat ca exemplu și modul britanic de mobilizare, unde este oferit un preaviz de 28 de zile pentru rezerviști, pentru a asigura o tranziție echilibrată între viața civilă și responsabilitățile militare. Totodată, a făcut referire la rolul pe care l-a avut Winston Churchill în mobilizarea națională prin leadership și coordonare strategică.