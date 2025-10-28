Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă

Serdaru Mihaela
28 oct. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan critică dur modul în care a fost gestionată mobilizarea rezerviștilor în armata română. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a transmis o critică vehementă la adresa modului în care autoritățile române au derulat procesul de mobilizare a rezerviștilor, catalogând acțiunea drept un „scandaluos bătaie de joc”. Stan a mai subliniat că ordinele de mobilizare au fost transmise sub presiunea timpului, „de azi pe mâine”, unor persoane cu familie și joburi, fără o planificare corectă și fără a ține cont de situația personală sau profesională a rezerviștilor.

Uite, ai văzut bătaia de joc cu mobilizarea, da? Hai să-ți arăt un ofițer din subordinea lui Vlad Gheorghiță, da? După ce s-au făcut de râs aceste nulități în uniformă, trimițând ordine de mobilizare, Marius, de azi pe mâine, unor oameni care aveau familie, aveau joburi. Când nu ai o dată pe hârtie, asta înseamnă cât de repede poți, spune Valentin Stan.

Stan a luat ca exemplu și modul britanic de mobilizare, unde este oferit un preaviz de 28 de zile pentru rezerviști, pentru a asigura o tranziție echilibrată între viața civilă și responsabilitățile militare. Totodată, a făcut referire la rolul pe care l-a avut Winston Churchill în mobilizarea națională prin leadership și coordonare strategică.

Există în universitățile britanice următoarea teorie. Se face la cursul de public speaking. Cică, lui Winston Churchill, dacă i-ai fi dat o pușcă în mână, se ducea acolo pe coastă la Dover și dacă ar fi debarcat Hitler cu neamul lui, vreo doi nemți îi împușca. Dar nimănui nu i-a trecut prin cap să-l mobilizeze pe Churchill. Pentru că, fără să aibă o pușcă în mână, Churchill a mobilizat atât de bine și puternic națiunea britanică, încât au ieșit învingători în război, conchide Valentin Stan.

