Valentin Stan: Uniunea Europeană trebuia să întrerupă imediat relațiile cu Ucraina după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a criticat dur declarațiile președintelui Volodimir Zelenski la adresa lui Viktor Orbán.
După ce Ungaria a blocat un pachet de ajutor din partea Uniunii Europene pentru a susține Kievul în lupta cu Rusia, președintele Ucrainei a ieșit public cu câteva declarații tăioase la adresa lui Viktor Orbán.
Profesorul Valentin Stan cataloghează declarațiile lui Zelenski drept amenințări directe la adresa liderului ungar, susținând clar că Uniunea Europeană ar fi trebuit să taxeze dur o astfel de deviere la adresa unuia dintre membrii săi.
Trimite armata lui Orban, că poate cu armata înțelege despre ce e vorba. Că armata și cu Orban vorbesc același limbaj. Asta a fost declarația. O derbedeșenie pentru care Uniunea Europeană ar fi trebuit să întrerupă imediat relațiile cu Ucraina. A ieșit un fel de purtător de cuvânt care a spus, stai, că nu e bine, nu-i frumos. O chestie din asta. Uite ce a zis Zelenski: Zelenski a sugerat joi că ar putea oferi adresa unei anumite persoane, interpretată pe scară largă ca fiind Viktor Orbán, militarilor ucraineni, pentru a purta o discuție directă în propria lor limbă.