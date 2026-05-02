SUA au aprobat un pachet militar de 8,6 miliarde de dolari, inclusiv un sistem Patriot pentru aliații din Golf

Mihai Tănase
Washingtonul accelerează consolidarea apărării aliaților din Orientul Mijlociu, după ce a aprobat vânzări de armament de peste 8,6 miliarde de dolari, inclusiv un sistem Patriot pentru Qatar, în contextul amenințărilor venite dinspre Iran.

Statele Unite fac un nou pas major în întărirea arhitecturii de securitate din Orientul Mijlociu, după ce administrația americană a aprobat vânzarea unui sistem de apărare antirachetă Patriot către Qatar, într-un contract estimat la peste 4 miliarde de dolari, scrie Times of Israel.com.

Decizia vine într-un moment extrem de tensionat pentru regiune, după ce Doha s-a aflat printre statele vizate de atacuri iraniene în conflictul izbucnit la finalul lunii februarie, conflict care a redesenat echilibrul strategic din zonă și a amplificat preocupările privind securitatea aliaților Washingtonului.

Pachet militar de 8,6 miliarde de dolari pentru aliații SUA

Pe lângă livrarea sistemului Patriot către Qatar, diplomația americană a transmis Congresului spre aprobare un pachet amplu de tranzacții militare care vizează și Israel, Kuwait și United Arab Emirates, valoarea totală a acestor acorduri depășind 8,6 miliarde de dolari.

Aceste autorizații au fost aprobate de secretarul de stat Marco Rubio și susțin „obiectivele de politică externă și de securitate națională” ale Statelor Unite, a transmis Departamentul de Stat.

Washingtonul motivează urgența livrării către Qatar prin necesitatea de a „îmbunătăți securitatea unui stat prieten” confruntat cu „amenințări actuale și viitoare”, într-o regiune unde riscul unei noi escaladări militare rămâne ridicat.

În paralel, administrația americană a autorizat și vânzarea sistemului ghidat de înaltă precizie Advanced Precision Kill Weapon System către Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Valoarea contractelor este de aproape un miliard de dolari pentru Israel și Qatar, în timp ce Emiratele Arabe Unite ar urma să achiziționeze acest sistem într-un acord evaluat la 147 de milioane de dolari. De asemenea, Kuweitul va beneficia de sisteme integrate de comandă și control, într-un contract estimat la 2,5 miliarde de dolari.

