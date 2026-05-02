Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură

Premierul Ilie Bolojan se află în echilibru instabil. Poziția de șef al guvernului este amenințată, iar o moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR – care urmează să fie supusă votului, marți, în Parlamentul României – planează asupra sa ca o sabie a lui Damocles. Nicușor Dan l-a numit premier pe Bolojan în data de 20 iunie 2025. După un an de guvernare sub spectrul unei austerități duse la extrem, România suferă.
Puterea de cumpărare a românilor a scăzut dramatic, protestele se țin lanț, coaliția PSD – PNL – USR – UDMR s-a rupt, perspectivele sunt îngrijorătoare.
Gândul prezintă un tablou general sumbru, după aproape un an de când Ilie Bolojan a preluat șefia Guvernului României. Nu au lipsit promisiunile, dar realitatea s-a dovedit a fi mult mai dură. În ultimă instanță, cei care au cel mai mult de pierdut sunt chiar românii.
De la bun început, atunci când a fost numit premier, Ilie Bolojan a declarat că vrea să reducă deficitul bugetar. Acesta a fost motivul care a stat la baza unei austerități dramatice.
Numai că drumul de la vorbă la fapte este lung, sinuos, iar efectele așteptate nu s-au materializat. România pare a se fi transformat într-o țară care este chinuită degeaba.
În 2025 și 2026 s-a înregistrat o avalanșă a creșterilor de taxe, totul în numele „reducerii deficitului bugetar”.
Imaginea de ansamblu este aproape apocaliptică la nivel fiscal. A crescut TVA-ul, s-au mprit accizele, a crescut CASS-ul, s-a scumpit rovinieta, au crescut impozitele locale.
Totul a fost făcut, declarativ, pentru „binele românilor”.
Măsurile de austeritate luate de guvernul condus de Ilie Bolojan au ca efect imediat scăderea puterii de cumpărare a românilor. Informațiile de la Institutul Național de Statistică (INS) nu lasă loc de interpretări.
Trendul era oricum descendent, de mulți ani, însă guvernarea Bolojan pune, cum se spune, „bomboana pe colivă”.
Pe altă parte, inflația crește alarmant.
Potrivit datelor oficiale publicate de Eurostat în aprilie 2026, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul inflație anuală.
Famiiile cu venituri mici din România duc, în general, o viață grea. Bugetul lunar este din ce în ce mai redus, iar măsurile de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan au transformat fiecare zi într-o adevărată luptă pentru supraviețuire.
Un amplu studiu realizat de Cristina Raț, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, arată că austeritatea îi sărăcește mai rău pe cei aflați deja în dificultate financiară.
Guvernul condus de Ilie Bolojan a tăiat sau a înghețat ajutoarele și salariile exact într-o perioadă cu prețuri mari. Ce înseamnă asta? Familiile sărace, mai ales cele cu copii, au mai puțini bani decât înainte și nu mai pot acoperi cheltuielile de bază.
Șomerii, părinții aflați în concediu de creștere copil și beneficiarii de venit minim de incluziune trebuie acum să plătească și contribuția la sănătate.
Măsura de „austeritate” luată de Guvernul Bolojan reduce și mai mult banii disponibili pentru mâncare, energie sau alte cheltuieli de bază.
Autoarea studiului menționat mai sus desființează măsura guvernului. Aceasta consideră că justificarea ei „sună cel puțin ilogic, dacă nu de-a dreptul pervers.”
„Una dintre măsurile de austeritate cu consecințe problematice pe termen mediu și lung a fost desființarea categoriei de coasigurat în sistemul public de sănătate și introducerea obligativității plății contribuției la asigurările de sănătate (CASS) în cazul unor categorii vulnerabile care până în 2025 au fost exceptate: șomerii indemnizați, părinții în concediu de creștere a copilului mic/ de acomodare, beneficiarii de venit minim garantat (de incluziune). Justificarea acestei măsuri prin invocarea principiului echității, afirmând că, în prag de colaps financiar al statului, toți trebuie să contribuie la aplanarea crizei, sună cel puțin ilogic, dacă nu de-a dreptul pervers”, se arată în studiul amintit.
„Moștenirea” premierului Ilie Bolojan este una îngrijorătoare pe termen lung. Toți indicatorii privind nivelul de trai s-au deteriorat puternic de când actualul guvern a preluat frâiele României.
Prețurile au explodat, economia este în recesiune. Consumul a scăzut drastic, producția din industrie s-a prăbușit.
„Ne vom concentra pe refacerea echilibrului bugetar, absorbția fondurilor europene, continuarea investițiilor, sprijinirea mediului de afaceri și menținerea solidarității sociale”, a spus Ilile Bolojan, în discursul său de învestitură.
Cifrele seci îl contrazic.
În luna ianuarie a acestui an, Guvernul Bolojan avea „laudele” la purtător. România ar fi atins un deficit bugetar de 7,7%, în loc de 8,4%, ținta oficială.
Practic, conform informațiilor transmis de la nivelul Guvernului Bolojan, România urma să înregistreze o scădere de 0,7 puncte procentuale din PIB în 2025, față de același an. Asta însemna – în teorie, bineînțeles – un semnal de încredere pentru piețe și investitori.
Numai că „dușul rece” a venit aproape instantaneu, iar „surpriza” a apărut din execuția bugetară din decembrie 2025, document consultat de Gândul.
Guvernul Bolojan, însă, a făcut o „scamatorie”. Prin pierderea banilor din PNRR a scos din „joben” o reducere contabilă a deficitului bugetar, în 2025, de 10 miliarde lei, echivalentul a cel puțin 0,5% din PIB.
La categoria „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR”, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 figurează încasări de 12,99 mld. lei.
La aceeași categorie, în perioada ianuarie-decembrie 2025, figurează încasări de 22,93 mld. lei.
În astfel de condiții „magice”, o întrebare este esențială: Când Guvernul Bolojan a făcut rectificarea bugetară și a mărit ținta de deficit, apoi a păstrat-o la 8,4% din PIB, a știut că sumele pierdute din PNRR vor genera artificial o scădere de deficit în 2025? (mai multe detalii AICI)
Bolojan s-a lăudat că deficitul pe 2025 a fost redus la 7,7% din PIB, față de 8,4% din PIB. Numai că, dacă adunăm circa 0,5% din PIB la deficitul de 7,7% din PIB, ajunge la 8,25% din PIB. Spre comparație, deficitul bugetar din 2024 a fost de 8,65% din PIB.
Cifrele seci de la Ministerul Finanțelor reprezintă tușe negative suplimentare în tabloul general. Aproape toate categoriile de venituri din taxe sau impozite nu au înregistrat creșteri în primele două luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025.
Mai mult, în unele cazuri s-au înregistrat scăderi.
Deloc surprinzător, consumul a scăzut în ultima parte a anului 2025 și începutul lui 2026. (informații suplimentare AICI)
