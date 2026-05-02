Decizie controversată în Ungaria. Val de reacții la Budapesta, după ce Péter Magyar și-a numit cumnatul pentru funcția de ministru al Justiției

Scena politică de la Budapesta este zguduită de o nouă controversă, după ce Péter Magyar a anunțat desemnarea lui Márton Ádám Melléthei-Barna pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul guvern, scrie Ellenpont.hu.

Decizia a atras imediat critici în presa apropiată guvernării, care a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei astfel de numiri, având în vedere relația de familie dintre cei doi. Publicația Magyar Nemzet a descris mutarea drept o continuare a practicilor de promovare pe criterii de relații personale, acuzație care a alimentat rapid dezbaterea publică.

Cine este omul ales pentru portofoliul Justiției

Noul nume propus pentru conducerea Justiției nu este însă un necunoscut în cercurile politice și juridice din Ungaria. Márton Ádám Melléthei-Barna este avocat, deține propria casă de avocatură și a lucrat anterior în cadrul companiei internaționale Freshfields.

Acesta a studiat la Pázmány Péter Catholic University, unde a fost coleg cu liderul Partidului Tisza, relație care ulterior s-a consolidat și pe plan familial, după ce s-a căsătorit cu sora politicianului în toamna anului 2025.

În ultimii ani, el a avut un rol tot mai vizibil în jurul formațiunii politice, fiind reprezentant legal al partidului și implicându-se în structurile sale organizatorice. În aprilie 2026, a participat activ la negocierile parlamentare, iar desemnarea sa în funcția de ministru a fost confirmată oficial pe 30 aprilie.

Cazul capătă o încărcătură aparte într-un context în care Partidul Tisza și-a construit o parte importantă din mesajul public în jurul ideii de reformă, meritocrație și responsabilitate politică. Tocmai de aceea, desemnarea unei rude apropiate într-o funcție-cheie riscă să alimenteze o dezbatere amplă despre criteriile care stau la baza numirilor în viitorul Executiv de la Budapesta și despre felul în care noua putere va răspunde acuzațiilor venite din spațiul public.

Recomandarea autorului