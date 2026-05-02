Decizie controversată în Ungaria. Val de reacții la Budapesta, după ce Péter Magyar și-a numit cumnatul pentru funcția de ministru al Justiției

Scena politică de la Budapesta este zguduită de o nouă controversă, după ce Péter Magyar a anunțat desemnarea lui Márton Ádám Melléthei-Barna pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul guvern, scrie Ellenpont.hu.
Decizia a atras imediat critici în presa apropiată guvernării, care a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei astfel de numiri, având în vedere relația de familie dintre cei doi. Publicația Magyar Nemzet a descris mutarea drept o continuare a practicilor de promovare pe criterii de relații personale, acuzație care a alimentat rapid dezbaterea publică.
Noul nume propus pentru conducerea Justiției nu este însă un necunoscut în cercurile politice și juridice din Ungaria. Márton Ádám Melléthei-Barna este avocat, deține propria casă de avocatură și a lucrat anterior în cadrul companiei internaționale Freshfields.
Acesta a studiat la Pázmány Péter Catholic University, unde a fost coleg cu liderul Partidului Tisza, relație care ulterior s-a consolidat și pe plan familial, după ce s-a căsătorit cu sora politicianului în toamna anului 2025.
În ultimii ani, el a avut un rol tot mai vizibil în jurul formațiunii politice, fiind reprezentant legal al partidului și implicându-se în structurile sale organizatorice. În aprilie 2026, a participat activ la negocierile parlamentare, iar desemnarea sa în funcția de ministru a fost confirmată oficial pe 30 aprilie.
Cazul capătă o încărcătură aparte într-un context în care Partidul Tisza și-a construit o parte importantă din mesajul public în jurul ideii de reformă, meritocrație și responsabilitate politică. Tocmai de aceea, desemnarea unei rude apropiate într-o funcție-cheie riscă să alimenteze o dezbatere amplă despre criteriile care stau la baza numirilor în viitorul Executiv de la Budapesta și despre felul în care noua putere va răspunde acuzațiilor venite din spațiul public.