Decizie controversată în Ungaria. Val de reacții la Budapesta, după ce Péter Magyar și-a numit cumnatul pentru funcția de ministru al Justiției

Mihai Tănase
Péter Magyar - Foto: Profimedia images

O decizie anunțată de liderul Partidului Tisza a stârnit reacții puternice în Ungaria, după ce Márton Ádám Melléthei-Barna, cumnatul său și fost avocat al formațiunii, a fost desemnat pentru portofoliul Justiției în viitorul Executiv.

Scena politică de la Budapesta este zguduită de o nouă controversă, după ce Péter Magyar a anunțat desemnarea lui Márton Ádám Melléthei-Barna pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul guvern, scrie Ellenpont.hu.

Péter Magyar | Foto – Mediafax

Decizia a atras imediat critici în presa apropiată guvernării, care a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei astfel de numiri, având în vedere relația de familie dintre cei doi. Publicația Magyar Nemzet a descris mutarea drept o continuare a practicilor de promovare pe criterii de relații personale, acuzație care a alimentat rapid dezbaterea publică.

Cine este omul ales pentru portofoliul Justiției

Noul nume propus pentru conducerea Justiției nu este însă un necunoscut în cercurile politice și juridice din Ungaria. Márton Ádám Melléthei-Barna este avocat, deține propria casă de avocatură și a lucrat anterior în cadrul companiei internaționale Freshfields.

Márton Ádám Melléthei-Barna (dreapta) – Foto: Facebook

Acesta a studiat la Pázmány Péter Catholic University, unde a fost coleg cu liderul Partidului Tisza, relație care ulterior s-a consolidat și pe plan familial, după ce s-a căsătorit cu sora politicianului în toamna anului 2025.

În ultimii ani, el a avut un rol tot mai vizibil în jurul formațiunii politice, fiind reprezentant legal al partidului și implicându-se în structurile sale organizatorice. În aprilie 2026, a participat activ la negocierile parlamentare, iar desemnarea sa în funcția de ministru a fost confirmată oficial pe 30 aprilie.

Cazul capătă o încărcătură aparte într-un context în care Partidul Tisza și-a construit o parte importantă din mesajul public în jurul ideii de reformă, meritocrație și responsabilitate politică. Tocmai de aceea, desemnarea unei rude apropiate într-o funcție-cheie riscă să alimenteze o dezbatere amplă despre criteriile care stau la baza numirilor în viitorul Executiv de la Budapesta și despre felul în care noua putere va răspunde acuzațiilor venite din spațiul public.

Schimbare de ton la Budapesta după căderea lui Orban. Peter Magyar îi întinde mâna lui Zelenski și cere un nou început al relațiilor ungaro-ucrainene

EXTERNE Brian May, chitaristul Queen, nu mai poate planta narcise în satul în care locuiește. Care este motivul
10:55
Brian May, chitaristul Queen, nu mai poate planta narcise în satul în care locuiește. Care este motivul
CONTROVERSĂ Scene revoltătoare în Ierusalim: o călugăriță franceză, atacată brutal pe stradă, în plină zi de un bărbat necunoscut
10:50
Scene revoltătoare în Ierusalim: o călugăriță franceză, atacată brutal pe stradă, în plină zi de un bărbat necunoscut
FLASH NEWS Pregătiri finale pentru noul Air Force One al lui Trump. Când va zbura cel mai nou „centru de comandă” al SUA în valoare de 400 de milioane de dolari
10:20
Pregătiri finale pentru noul Air Force One al lui Trump. Când va zbura cel mai nou „centru de comandă” al SUA în valoare de 400 de milioane de dolari
ANALIZA de 10 Care este cel mai îngrijorător avertisment geopolitic al momentului? Atlantic Council: „Băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei sunt vulnerabile”
10:00
Care este cel mai îngrijorător avertisment geopolitic al momentului? Atlantic Council: „Băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei sunt vulnerabile”
APĂRARE SUA au aprobat un pachet militar de 8,6 miliarde de dolari, inclusiv un sistem Patriot pentru aliații din Golf
09:11
SUA au aprobat un pachet militar de 8,6 miliarde de dolari, inclusiv un sistem Patriot pentru aliații din Golf
CONTROVERSĂ Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
08:43
Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
Mediafax
Un senator i-a scris Oanei Gheorghiu o poezie
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
Donald Trump îl critică pe Joe Biden pentru ajutorul dat Ucrainei: A părut un prost
Click
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate ar putea afecta capacitatea creierului de a se concentra
ACCIDENT Accident între un autobuz STB și un tramvai în București. Un pasager a fost rănit
12:38
Accident între un autobuz STB și un tramvai în București. Un pasager a fost rănit
EXCLUSIV VIDEO Ucrainean căzut de la etajul 5 într-un complex rezidențial din Rahova. Victima, transportată de urgență la spital
12:22
Ucrainean căzut de la etajul 5 într-un complex rezidențial din Rahova. Victima, transportată de urgență la spital
POLITICĂ Oana Țoiu, despre implicarea României în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite: „Suntem într-un moment sensibil”
11:57
Oana Țoiu, despre implicarea României în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite: „Suntem într-un moment sensibil”
FLASH NEWS Petrișor Peiu acuză: Cine a cheltuit câteva milioane de euro ieri pentru a apăra decizia Oanei Gheorghiu de a ,,plasa” acțiunile Hidroelectrica și Romgaz către câteva fonduri alese de guvern?
11:53
Petrișor Peiu acuză: Cine a cheltuit câteva milioane de euro ieri pentru a apăra decizia Oanei Gheorghiu de a ,,plasa” acțiunile Hidroelectrica și Romgaz către câteva fonduri alese de guvern?
ULTIMA ORĂ Incendiu la restaurantul Cocoșatu din Capitală. 20 de oameni au fost evacuați. Pompierii intervin chiar acum
11:30
Incendiu la restaurantul Cocoșatu din Capitală. 20 de oameni au fost evacuați. Pompierii intervin chiar acum
FLASH NEWS Miruță, o nouă replică în scandalul Romarm: Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția
11:26
Miruță, o nouă replică în scandalul Romarm: Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția

Cele mai noi

Trimite acest link pe