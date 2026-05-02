Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”

Negocierile dintre Washington și Iran intră într-o nouă zonă de incertitudine, după ce președintele Donald Trump a transmis că varianta renunțării totale la un acord este tot mai luată în calcul, pe măsură ce tensiunile militare continuă să crească.

Președintele Donald Trump a transmis un nou semnal dur în dosarul iranian, sugerând că Statele Unite ar putea abandona complet negocierile privind un posibil acord cu Teheranul, pe fondul blocajului diplomatic care continuă să alimenteze tensiunile din regiune, scrie The Guardian.com.

„Sincer, poate că ar fi mai bine să nu facem deloc un acord. Vreți să știți adevărul? Pentru că nu putem lăsa situația asta să continue”, a declarat președintele Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că discuțiile se prelungesc de prea mult timp fără un rezultat concret, iar răbdarea Washingtonului pare să se apropie de limită.

„Durează de prea mult timp. Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu sunt satisfăcut de acesta””, a adăugat președintele american.

Diplomația continuă, dar tensiunea militară crește

Deși a criticat oferta iraniană, liderul american a apreciat eforturile de mediere ale Pakistanului și a subliniat că discuțiile telefonice între părți continuă. De cealaltă parte, Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, a transmis că Teheranul rămâne deschis diplomației, însă numai dacă Washingtonul își temperează cererile și își schimbă tonul.

„Forțele armate ale Iranului rămân gata să apere țara de orice amenințare”, a declarat ministrul iranian de Externe, într-un mesaj publicat pe Telegram, după ce a criticat cererile SUA drept „exagerate”, dar și „retorica amenințătoare și acțiunile provocatoare”.

În paralel, potrivit unor surse iraniene citate de Reuters, Iranul și-a activat sistemele de apărare antiaeriană și pregătește un răspuns militar amplu în eventualitatea unui atac.

În acest context, Casa Albă transmite că pe masă rămân doar două opțiuni majore: diplomația sau forța.

„Să mergem și să-i bombardăm masiv și să-i terminăm pentru totdeauna? Sau vrem să încercăm să încheiem un acord?”, a declarat președintele SUA.

