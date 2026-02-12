Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather

Nu scăpăm de iarnă, în pofida anunțului că vremea se îmbunează. Va ninge 11 zile fără oprire în România, potrivit meteorologilor Accuweather, care anunță și data când vine „furia albă”.

La munte este așteptat un nou episod de ninsori prelungite, cum rar se vede într-un singur interval.

Când vin ninsorile

Potrivit prognozei AccuWeather, în unele localități din stațiunile montane, în special la altitudini de peste 1.000 de metri, va ninge aproape fără întrerupere timp de 11 zile.

În imaginea de mai jos avem datele referitoare la stațiunea Predeal, unde intervalul 15-25 februarie 2026 apare în prognoză ca fiind dominat de ninsori. Practic, timp de 11 zile consecutive sunt anunțate ninsori puternice, cu temperaturi negative pe timpul nopții și valori diurne care abia ating pragul de îngheț.

Conform datelor afișate, primele ninsori își fac simțită prezența începând cu ziua de duminică, 15 februarie, când sunt prognozate precipitații mixte și temperaturi cuprinse între 3 grade ziua și -4 grade Celsius noaptea. De luni, 16 februarie, însă, vremea se schimbă, iar „furia albă” cuprinde stațiunea Predeal: maximele scad spre -2, -1 sau 0 grade Celsius, iar minimele coboară frecvent spre -6, -7 sau chiar -9 grade.

Pentru zilele de 17, 18, 19, 20 și 21 februarie prognoza indică ninsoare constantă, iar între 22 și 25 februarie sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Abia după 26 februarie cerul începe să se mai degajeze, iar ninsorile se opresc.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

