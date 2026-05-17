17 Mai, calendarul zilei: Costel Băloiu (Pistruiatul) împlinește 67 de ani. Primul român pe vârful Everest

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 17 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Costel Băloiu s-a născut pe 17 mai 1959, în București, și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți copii-actori ai cinematografiei românești din anii ‘70. Faima sa a venit odată cu rolul principal din serialul Pistruiatul, regizat de Francisc Munteanu, una dintre cele mai populare producții românești pentru tineret. A interpretat un băiat curajos și isteț, implicat în acțiuni desfășurate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Costel Băloiu a fost ales pentru rol datorită expresivității, naturaleții și energiei sale. Interpretarea lui a cucerit rapid publicul, iar chipul său a devenit foarte popular în revistele și emisiunile vremii. După succesul uriaș al serialului, a primit rolul principal și în filmul Roșcovanul. Pelicula a continuat stilul aventuros care îl făcuse celebru, prezentând povestea unui adolescent energic, rebel și simpatic, aflat în diverse situații pline de acțiune și umor. După anii adolescenței, actorul s-a retras treptat din viața publică și a ales un drum diferit, departe de lumea filmului. Pentru mulți români, Costel Băloiu rămâne imaginea copilului curajos și plin de energie care a marcat o epocă importantă a televiziunii și cinematografiei românești.

Pe 17 mai 1995, Constantin Lăcătușu a devenit primul român care a cucerit Everest, cel mai înalt vârf al lumii, aflat la 8.848 de metri altitudine. Momentul a reprezentat una dintre cele mai importante performanțe din istoria alpinismului românesc și a adus România pe harta marilor expediții montane internaționale. Născut la 21 februarie 1961, la Piatra Neamț, Constantin Lăcătușu era deja un alpinist experimentat înainte de expediția din Himalaya. Participase la numeroase ascensiuni dificile în Munții Carpați, Alpi și în alte masive montane, fiind cunoscut pentru rezistența fizică și disciplina sa. Everestul reprezenta însă provocarea supremă pentru orice alpinist, având în vedere condițiile extreme: temperaturi foarte scăzute, vânturi puternice și lipsa oxigenului la altitudini mari. Ascensiunea a fost realizată pe versantul sudic, dinspre Nepal. Drapelul României a fost arborat pe acoperișul lumii pentru prima dată, într-un moment încărcat de emoție și mândrie națională. Reușita lui Constantin Lăcătușu a demonstrat că ambiția și pregătirea pot depăși limite aparent imposibile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1888: Anton Durcovici 🇦🇹✝️ cleric romano-catolic de origine austriacă, care a îndeplinit funcția de episcop de Iași (1947-1951). A fost arestat de Securitate în 1949 și lăsat să moară de foame la Sighet

🎂1904: Jean Gabin 🇫🇷🎬 a jucat alături de actori ca Fernandel și Louis de Funès. Printre filmele în care a jucat se numără Clanul sicilienilor, Mizerabilii

🎂1936: Dennis Hopper 🇺🇸🎬 Easy Rider, Apocalypse Now, Blue Velvet, Hoosiers

🎂1949: Gelu Colceag 🇷🇴🎬

🎂1955: Bill Paxton 🇺🇸🎬 The Terminator (1984), Weird Science (1985), Aliens (1986), Predator 2 (1990), Minciuni adevărate (1994), Apollo 13 (1995), Twister (1996), și Titanic (1997)

🎂1956: Bob Saget 🇺🇸🎬comedian. A murit în somn, după ce s-a lovit la cap, în urma unei căzături în camera de hotel, la 65 de ani

🎂1958: Paul Di’Anno 🇬🇧🎤 fost lider al Iron Maiden, a cântat pe primele două albume ale trupei

🎂1959: Costel Băloiu 🇷🇴🎬 renumit pentru serialul Pistruiatul și filmul Roșcovanul

🎂1961: Enya 🇮🇪🎤

Decese 🕯

🕯️1510: Sandro Botticelli 🇮🇹🎨 unul din cei mai mari reprezentanți ai Renașterii italiene

🕯️2012: Donna Summer 🇺🇸🎤 Hot Stuff, She Works Hard for the Money

🕯️2022: Vangelis 🇬🇷🎵 considerat unul dintre cei mai mari compozitori de muzică electronică din toate timpurile; laureat Oscar

Evenimente📋

📋🕯️🎗️Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse, se marchează în a treia duminică a lunii, din anul 1983, la iniţiativa OMS pentru a comemora victimele SIDA şi a încuraja întreaga societate să se implice în lupta împotriva SIDA

📋🏆 Ziua Mondială a Sportului (a treia sâmbătă a lunii mai)

📋🌐 Ziua mondială a societăţii informaţionale

📋📱 Ziua mondială a telecomunicaţiilor

📋🆘 Ziua Internațională de Luptă Împotriva Homofobiei

📋🇳🇴 Ziua naţională a Norvegiei – Ziua Constituţiei (adoptată în 1814)

Calendar 🗒️

🗒️1395: Are loc Bătălia de la Rovine, una dintre cele mai importante bătălii din istoria Țării Românești (Mircea cel Bătrân împotriva lui Baiazid)

🗒️1655: Englezii ocupă insula Jamaica

🗒️1673: Louis Joliet și Jacques Marquette încep explorarea fluviul Mississippi

🗒️1756: Începe Războiul de șapte ani, Marea Britanie declară război Franței

🗒️1792: Înființarea bursei de pe Wall Street

🗒️1808: Napoleon Bonaparte dispune anexarea Statelor Papale

🗒️1901: Arheologul grec Valerios Stais descoperă Mecanismul de la Antikythera, un calculator mecanic antic

🗒️1957: Ion Popescu-Gopo a fost premiat la Cannes cu Marele Premiu Palme d’Or pentru scurt metraj, pentru filmul de desen animat „Scurtă istorie”

🗒️1973: Scandalul Watergate: încep audierile televizate în Senatul SUA

🗒️1983: Liban, Israel și Statele Unite semnează un acord privind retragerea Israelului din Liban

🗒️1990: OMS a scos homosexualitatea din nomenclatorul bolilor

🗒️1995: După ce timp de 18 ani a fost primar al Parisului, Jacques Chirac devine președintele Franței

🗒️1995: Pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătușu, a reușit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, Everest

