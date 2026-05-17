Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”

Dragoș Anastasiu / FOTO - Captură video: B1 TV
Dragoș Anastasiu, vicepremierul care a demisionat după ce a recunoscut că a dat „șpaga pentru supraviețuire”, i-a sărit în ajutor Oanei Gheorghiu, sâmbătă seară, în cadrul unei emisiuni de la B1 TV.  În contextul scandalului legat de emailurile „exploratorii” trimise de Oana Gheorghiu către instituții cheie ale statului, pe care le întreba dacă sunt interesate de contracte cu compania germană Schwarz, Dragoș Anastasiu a spus că ar fi făcut la fel. Subiectul a fost dezvăluit în premieră de către Gândul.

Oana Gheorghiu: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că are determinarea de a pune interesul public deasupra jocurilor politice

Oana Gheorghiu

În data de 12 februarie, Oana Gheorghiu a trimis un email la Autoritatea pentru Digitalizarea României și la STS, în care întreba dacă instituția este interesată de serviciile și produsele Schwarz Digits, o filială a grupului, iar Gândul a publicat acel mail. Acum, Dragoș Anastasiu îi ia apărarea celei care l-a înlocuit în funcția de vicepremier.

„Ce se întâmplă cu Oana Gheorghiu… am văzut (…) Așa aș fi făcut și eu. Așa fac și la mine în firmă”, a spus Anastasiu, la B1 TV.

Dragos Anastasiu a demisionat după ce a recunoscut că a dat „șpagă de supraviețuire”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a demisionat în vara anului trecut după scandalul mitei pe care a dat-o reprezentanților ANAF timp de opt ani, pe care a numit-o „șpagă de supraviețuire”.

Anunțul demisiei l-a făcut duminică, pe 27 iulie 2025, într-o conferință de presă în care a explicat contextul în care a dat mită și care este relația mediului de afaceri cu statul.

„Mi-e clar că în acest climat nu mai pot ajuta pentru că, indiferent ce aș face, va continua procesul de denigrare bazat pe niște fapte, dar dus la extrem”, afirma, atunci, Anastasiu.

Ulterior, Dragos Anastasiu a fost înlocuit în funcție chiar de Oana Gheorghiu, implicată acum în scandalul „Schwartz”.

Oana Gheorghiu, acuzată de trafic de influență

Vicepremierul Oana Gheorghiu este acuzată că a făcut presiuni asupra mai multor instituții în interesul grupului german Schwarz, rezultă din mai multe documente consultate de Gândul.

Ulterior, vicepremierul Oana Gheorghiu a respins acuzaţiile de trafic de influenţă şi spune că informaţiile „lansate de preşedintele-demis al ADR” sunt „complet false”.

„Discuţiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret şi niciun caracter comercial. Ele au fost discuţii exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potenţial al instituţiilor statului român”, a explicat ea.

Schwarz deține și doi mari retaileri, și  – coincidență sau nu – unul dintre ei a fost un donator extrem de generos în campaniile ONG-ului Oanei Gheorghiu și a finanțat cu 250.000 de euro unul dintre proiecte.

Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi

Se amplifică scandalul provocat de dezvăluirea Gândul. Angajații Guvernului anunță grevă japoneză împotriva Oanei Gheorghiu și îi cer demisia

Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”

