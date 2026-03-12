Prima pagină » Știri politice » Zelenski, vizită cu multe „secrete” la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar nu s-au comunicat orele. Ce informații sunt în acest moment

Zelenski, vizită cu multe „secrete” la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar nu s-au comunicat orele. Ce informații sunt în acest moment

Olga Borșcevschi
12 mart. 2026, 06:00, Știri politice
Zelenski, vizită cu multe „secrete” la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar nu s-au comunicat orele. Ce informații sunt în acest moment
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Nicușor Dan îl va primi, joi, la Palatul Cotroceni, după-amiază, pe omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre președinții celor două țări va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, dar și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, transmite Administrația Prezidențială.

Totodată, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, Nicușor Dan se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă, precizează sursa citată.

Bolojan se întâlnește cu Zelenski, dar ora este secretă „din motive de securitate”

Întâlnirea dintre Bolojan și Zelenski ar urma să aibă loc la Palatul Victoria, iar, potrivit comunicatului emis de Guvern, pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european. Ora întâlnirii nu a fost însă comunicată, din motive de securitate.

„Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.Prim-ministrul Ilie Bolojan, va avea joi, 12 martie, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, aflat în vizită oficială în România. Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, se arată în comunicatul emis.

A doua vizită a lui Zelenski în România

În octombrie 2023, Volodimir Zelenski, a efectuat prima sa vizită oficială în România de la începutul războiului. Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea sprijinului oferit Ucrainei de România, atât pe plan militar, cât și umanitar, precum și problemele minorității române din Ucraina și securitatea alimentară regională.

Zelenski a fost primit atunci la Palatul Cotroceni de președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Ulterior, a avut o întâlnire cu premierul de la acea dată, Marcel Ciolacu, axată pe cooperarea strategică și pe sprijinul multidimensional pentru Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan se întâlnește cu Zelenski joi, dar ora este secretă ”din motive de securitate”

Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul de la Kiev ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Oana Țoiu: „Parlamentul României a consolidat poziția țării noastre de aliat de încredere și partener strategic al Statelor Unite”
20:13
Oana Țoiu: „Parlamentul României a consolidat poziția țării noastre de aliat de încredere și partener strategic al Statelor Unite”
CONTROVERSĂ În plin an al austerității și al reducerilor bugetare, USR are liber la angajare. Cine este Cezar-Ionuţ Trifan, noul secretar general adjunct al MAE
18:54
În plin an al austerității și al reducerilor bugetare, USR are liber la angajare. Cine este Cezar-Ionuţ Trifan, noul secretar general adjunct al MAE
REACȚIE Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, comentează decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România: „Va consolida și Parteneriatul Strategic”
17:45
Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, comentează decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România: „Va consolida și Parteneriatul Strategic”
Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal
17:04
Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal
FLASH NEWS România, din nou în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia în 1999 și a SUA în Irak în 2003. Parlamentul a hotărât acum că România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran
16:03
România, din nou în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia în 1999 și a SUA în Irak în 2003. Parlamentul a hotărât acum că România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran
VIDEO România, o țintă pentru Iran din cauza ajutorului acordat SUA? Experta Ioana Bercean analizează riscurile: „Dacă ar ataca, ar intra în conflict cu un stat NATO”
16:01
România, o țintă pentru Iran din cauza ajutorului acordat SUA? Experta Ioana Bercean analizează riscurile: „Dacă ar ataca, ar intra în conflict cu un stat NATO”
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Reguli noi pe aeroporturile din București! Ce trebuie să știe pasagerii?
ACTUALITATE 12 Martie, calendarul zilei: Liza Minnelli împlinește 80 de ani. România devine pentru prima dată campioană mondială la handbal masculin
07:15
12 Martie, calendarul zilei: Liza Minnelli împlinește 80 de ani. România devine pentru prima dată campioană mondială la handbal masculin
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”
07:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”
ACTUALITATE Valentin Stan: Miruță ne-a anunțat că România se află sub umbrela nucleară a Franței, dar fără să avem niciun tratat. Ne plasează sub un pericol incredibil aceste declarații absurde
06:30
Valentin Stan: Miruță ne-a anunțat că România se află sub umbrela nucleară a Franței, dar fără să avem niciun tratat. Ne plasează sub un pericol incredibil aceste declarații absurde
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA
06:15
🚨 Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Rezoluția puterilor de război stipulează ca președintele SUA să notifice Congresul în termen de 48 de ore de la declanșarea unui război
06:00
Valentin Stan: Rezoluția puterilor de război stipulează ca președintele SUA să notifice Congresul în termen de 48 de ore de la declanșarea unui război
EXCLUSIV Prețul carburanților, între speculă și război. Motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul în acest weekend. Expert în energie: E vina statului că nu-i poate identifica pe comercianții care scumpesc
05:00
Prețul carburanților, între speculă și război. Motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul în acest weekend. Expert în energie: E vina statului că nu-i poate identifica pe comercianții care scumpesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe