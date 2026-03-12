Zelenski, vizită cu multe „secrete” la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar nu s-au comunicat orele. Ce informații sunt în acest moment

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Nicușor Dan îl va primi, joi, la Palatul Cotroceni, după-amiază, pe omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre președinții celor două țări va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, dar și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, transmite Administrația Prezidențială.

Totodată, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, Nicușor Dan se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă, precizează sursa citată.

Bolojan se întâlnește cu Zelenski, dar ora este secretă „din motive de securitate”

Întâlnirea dintre Bolojan și Zelenski ar urma să aibă loc la Palatul Victoria, iar, potrivit comunicatului emis de Guvern, pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european. Ora întâlnirii nu a fost însă comunicată, din motive de securitate.

„Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.Prim-ministrul Ilie Bolojan, va avea joi, 12 martie, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, aflat în vizită oficială în România. Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, se arată în comunicatul emis.

A doua vizită a lui Zelenski în România

În octombrie 2023, Volodimir Zelenski, a efectuat prima sa vizită oficială în România de la începutul războiului. Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea sprijinului oferit Ucrainei de România, atât pe plan militar, cât și umanitar, precum și problemele minorității române din Ucraina și securitatea alimentară regională.

Zelenski a fost primit atunci la Palatul Cotroceni de președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Ulterior, a avut o întâlnire cu premierul de la acea dată, Marcel Ciolacu, axată pe cooperarea strategică și pe sprijinul multidimensional pentru Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan se întâlnește cu Zelenski joi, dar ora este secretă ”din motive de securitate”

Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul de la Kiev ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan