Serdaru Mihaela
06 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Moșteanu vrea ca Ucraina să câștige RĂZBOIUL, dar Țoiu știe de la americani că Putin va câștiga

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 3 noiembrie 2025, profesorul universitar Valentin Stan a oferit o analiză incisivă a situației din Ucraina și a implicării României în contextul conflictului. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat că, deși există declarații optimiste despre victoria Ucrainei, realitatea este mult mai complexă și nu poate fi redusă la simplificări politice sau propagandă.

Moșteanu, știe că Ucraina câștigă războiul (…) De ce vine ministrul de externe pe 30 octombrie?  spune Valentin Stan.

Intervenția lui Valentin Stan a fost una foarte fermă, remarcând atât lipsa de coeziune în rândul autorităților române, cât și riscurile pe care aceste decizii le pot avea asupra securității naționale. Mesajul său vine într-un context tensionat, în care subiectul securității și al relațiilor militare cu aliații NATO este extrem de sensibil și de actual

Măi români, voi credeți că noi glumim aici, nu? Voi vă dați seama în ce groapă cu proști ați nimerit ( …) Noi vorbim aici de Securitatea Națională a României, nu e o glumă conchide profesorul Valentin Stan.

