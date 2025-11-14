Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară

Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară

Serdaru Mihaela
14 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show

Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, a comentat asupra retragerii trupelor americane din România și implicațiile acestei decizii.  Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan subliniază lipsa unei reacții adecvate din partea autorităților române și punctează că decizia de retragere a fost una la nivel înalt, influențată de prioritățile președintelui Trump, care a minimalizat importanța acestei retrageri în contextul amenințării rusești. Stan a mai exprimat îngrijorarea față de consecințele pe termen lung ale acestei retrageri asupra securității regionale, sugerând că tema rămâne una controversată și de dezbătut la nivel politic și militar.

Valentin Stan: Ai vreo informație că s-a schimbat viziunea, adică totuși că a fost o catastrofă retragerea poporului american? 

Marius Tucă: Nu am nicio informație. 

Valentin Stan: Pot să-ți dau eu? 

Marius Tucă: Clar!

Valentin Stan: Dacă nu s-a întâmplat nimic, de ce cumpărăm articole în Politico în care ne rugăm de americani să vină înapoi?

Valentin Stan: Dar asta de ce nu ne-au spus-o Bolojan și cu Nicușor? 

Marius Tucă: Că nu știe! 

Valentin  Stan: De ce nu au informat poporul român? E un dezastru ce ni s-a întâmplat! Iată!

ACTUALITATE 14 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 50 de ani, Adriana Nechita 42. Are loc revolta de la „Steagul Roșu” din Brașov
07:15
14 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 50 de ani, Adriana Nechita 42. Are loc revolta de la „Steagul Roșu” din Brașov
EXCLUSIV Anchetă după fuga din țară a manelistului Dani Mocanu. Autoritățile vor să știe cine l-a ajutat
05:00
Anchetă după fuga din țară a manelistului Dani Mocanu. Autoritățile vor să știe cine l-a ajutat
VIDEO Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții”
02:45
Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții”
ULTIMA ORĂ Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear”
00:47
Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear”