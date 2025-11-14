Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară

Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, a comentat asupra retragerii trupelor americane din România și implicațiile acestei decizii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan subliniază lipsa unei reacții adecvate din partea autorităților române și punctează că decizia de retragere a fost una la nivel înalt, influențată de prioritățile președintelui Trump, care a minimalizat importanța acestei retrageri în contextul amenințării rusești. Stan a mai exprimat îngrijorarea față de consecințele pe termen lung ale acestei retrageri asupra securității regionale, sugerând că tema rămâne una controversată și de dezbătut la nivel politic și militar.

Valentin Stan: Ai vreo informație că s-a schimbat viziunea, adică totuși că a fost o catastrofă retragerea poporului american? Marius Tucă: Nu am nicio informație. Valentin Stan: Pot să-ți dau eu? Marius Tucă: Clar! Valentin Stan: Dacă nu s-a întâmplat nimic, de ce cumpărăm articole în Politico în care ne rugăm de americani să vină înapoi?

Stan a mai exprimat îngrijorarea față de consecințele pe termen lung ale acestei retrageri asupra securității regionale, sugerând că tema rămâne una controversată și de dezbătut la nivel politic și militar.