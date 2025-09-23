Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nici măcar aici, când legăturile sunt invizibile, Florența, n-ai putut mai mult decât un actor statal? Păi cum rămâne cu Rusia?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeri. Acesta a pus sub semnul întrebării legăturile invizibile invocate în discurs public. Analistul a ironizat referirile la Federația Rusă și influența acesteia. Acesta a menționat declarația procurorului general despre campaniile hibride atribuite Rusiei. A adăugat că dacă nici când lucrurile sunt invizibile, Florența nu a putut lega ceva, atunci situația este gravă. Stan a încheiat spunând că Nicușor Dan a văzut Federația Rusă, la fel cum Florența a văzut legăturile invizibile. Acesta susține că președintelui trebuia să îi comunice cineva să nu pice în toată povestea cu firele invizibile. Nicușor, mai mult de atât, continuă istoricul, susține că Rusia a orchestrat un atac asupra alegerilor noastre. Analistul ironizează și atitudinea președintelui referitoare la serviciile secrete și modul în care acestea influențează alegerile.