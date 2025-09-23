Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeri. Acesta a pus sub semnul întrebării legăturile invizibile invocate în discurs public. Analistul a ironizat referirile la Federația Rusă și influența acesteia. Acesta a menționat declarația procurorului general despre campaniile hibride atribuite Rusiei. A adăugat că dacă nici când lucrurile sunt invizibile, Florența nu a putut lega ceva, atunci situația este gravă. Stan a încheiat spunând că Nicușor Dan a văzut Federația Rusă, la fel cum Florența a văzut legăturile invizibile. Acesta susține că președintelui trebuia să îi comunice cineva să nu pice în toată povestea cu firele invizibile. Nicușor, mai mult de atât, continuă istoricul, susține că Rusia a orchestrat un atac asupra alegerilor noastre. Analistul ironizează și atitudinea președintelui referitoare la serviciile secrete și modul în care acestea influențează alegerile.
Asta e Rusia? Da, fii atent ce spune Florența la televiziunea aia. Ce-a făcut, mă? Sunt legături invizibile care leagă tot acest spațiu de un actor statal. Florența, dacă sunt invizibile… Cum ai făcut? Și vezi că așa invizibile cum sunt, putea să zică… Leagă de cineva, nu de un actor statal. Nici măcar aici, când legăturile sunt invizibile, Florența, n-ai putut mai mult decât un actor statal? Păi cum rămâne cu Rusia? Că uite ți-a dat micuțu, micuțu fără de pereche, olimpicul, ăla care zice că Securitatea, adică serviciile, fac partide, de fapt, oameni politici, și influențează alegerile. Și da, zice, dar fac și lucruri bune. Adică nu fac numai din astea. Nicușor, probabil neatent, a sărit de pe hol și uite ce a spus, cred că i-a dictat-o Marius Iacob. Astăzi, procurorul general a prezentat public… Păi cum fac ei? Prezintă publicului valorile axiologic. Bă, nu puneți presiune pe puterea de stat, că vă ia mama dracului. Nu contrazice… Ce a prezentat, mă? O cercetare care confirmă că țara noastră a fost ținta predilectă a unor campanii hibride orchestrate de Federația Rusă. Ai văzut Federația Rusă? Erau fire invizibile. Nu ți-a spus el (n.r. Nicușor Dan) că are mulți prieteni, dar nu-i vede? Îți dai seama că dacă el își vede prietenii… Florența, fiind Marius Iacob, nu putea să zică asta. Înțelegi? Lui Nicușor nu i-a explicat nimeni de acolo să nu pună botul la firele invizibile, că îi cad în cap macaroanele. Și el zice, orchestrat de Federația Rusă, în timpul alegerilor. România nu va tolera ingerințele străine în procesele… Bă, tu-ți dai seama că ce fac eu acuma este subminarea ordinii de stat? Eu cred că pun mare presiune pe puterea de stat acum. Mă bucur că Nicușor a văzut Federația Rusă, unde Florența a văzut legăturile invizibile.