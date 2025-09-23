Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE

Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE

Andrei Rosz
23 sept. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE
Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeriUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nici măcar aici, când legăturile sunt invizibile, Florența, n-ai putut mai mult decât un actor statal? Păi cum rămâne cu Rusia?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeri. Acesta a pus sub semnul întrebării legăturile invizibile invocate în discurs public. Analistul a ironizat referirile la Federația Rusă și influența acesteia. Acesta a menționat declarația procurorului general despre campaniile hibride atribuite Rusiei. A adăugat că dacă nici când lucrurile sunt invizibile, Florența nu a putut lega ceva, atunci situația este gravă. Stan a încheiat spunând că Nicușor Dan a văzut Federația Rusă, la fel cum Florența a văzut legăturile invizibile. Acesta susține că președintelui trebuia să îi comunice cineva să nu pice în toată povestea cu firele invizibile. Nicușor, mai mult de atât, continuă istoricul, susține că Rusia a orchestrat un atac asupra alegerilor noastre. Analistul ironizează și atitudinea președintelui referitoare la serviciile secrete și modul în care acestea influențează alegerile.

Asta e Rusia? Da, fii atent ce spune Florența la televiziunea aia. Ce-a făcut, mă? Sunt legături invizibile care leagă tot acest spațiu de un actor statal. Florența, dacă sunt invizibile… Cum ai făcut? Și vezi că așa invizibile cum sunt, putea să zică… Leagă de cineva, nu de un actor statal. Nici măcar aici, când legăturile sunt invizibile, Florența, n-ai putut mai mult decât un actor statal? Păi cum rămâne cu Rusia? Că uite ți-a dat micuțu, micuțu fără de pereche, olimpicul, ăla care zice că Securitatea, adică serviciile, fac partide, de fapt, oameni politici, și influențează alegerile. Și da, zice, dar fac și lucruri bune. Adică nu fac numai din astea. Nicușor, probabil neatent, a sărit de pe hol și uite ce a spus, cred că i-a dictat-o Marius Iacob. Astăzi, procurorul general a prezentat public… Păi cum fac ei? Prezintă publicului valorile axiologic. Bă, nu puneți presiune pe puterea de stat, că vă ia mama dracului. Nu contrazice… Ce a prezentat, mă? O cercetare care confirmă că țara noastră a fost ținta predilectă a unor campanii hibride orchestrate de Federația Rusă. Ai văzut Federația Rusă? Erau fire invizibile. Nu ți-a spus el (n.r. Nicușor Dan) că are mulți prieteni, dar nu-i vede? Îți dai seama că dacă el își vede prietenii… Florența, fiind Marius Iacob, nu putea să zică asta. Înțelegi? Lui Nicușor nu i-a explicat nimeni de acolo să nu pună botul la firele invizibile, că îi cad în cap macaroanele. Și el zice, orchestrat de Federația Rusă, în timpul alegerilor. România nu va tolera ingerințele străine în procesele… Bă, tu-ți dai seama că ce fac eu acuma este subminarea ordinii de stat? Eu cred că pun mare presiune pe puterea de stat acum. Mă bucur că Nicușor a văzut Federația Rusă, unde Florența a văzut legăturile invizibile. 

Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Veronica, stânjenită de gestul lui Andrei. Prezentatoarea TV, în stare de șoc când a auzit: "Nu cred că ai zis asta! De ce?". Ce a spus concurentul din Casa Iubirii a depășit orice așteptare. A scos la iveală DETALII care nu fuseseră menționate public 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
HOROSCOP Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate
10:09
Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate