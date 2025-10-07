Valentin Stan: Nicușor Dan confunda ECOFIN cu Consiliul European, Bolojan confundă ECOFIN cu Comisia Europeană

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan i-a criticat pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Ilie Bolojan, evidențiind faptul că cei doi nu ar cunoaște structurile Uniunii Europene, informații esențiale pentru lideri care ocupă poziții cheie în stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan negociază fonduri europene pentru România, dar nu știu unde merg

Profesorul Valentin Stan evidențiază două confuzii evidente făcute de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan, apărute în urma unor declarații în care președintele a confundat două instituții cheie ale Uniunii Europene, ECOFIN și Consiliul European. Iar recent și premierul a făcut o confuzie similară, Ilie Bolojan, în cadrul unei declarații, a confundat ECOFIN cu Comisia Europeană.

Profesorul Stan subliniază gravitatea situației, explicând că, dat fiind faptul că cei doi au atribuții oficiale legate de aceste instituții, este o eroare serioasă.