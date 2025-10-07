Valentin Stan: Nicușor Dan confunda ECOFIN cu Consiliul European, Bolojan confundă ECOFIN cu Comisia Europeană

ECOFIN-ul este un format al Consiliului în structura organizatorică a sistemului comunitar. ECOFIN – Economie, Finanțe, Miniștrii de Economie și de Finanțe, Consiliu, sau, pe vechi, Consiliul de Miniștri, pentru că vorbim de un Consiliu de Miniștri. Consiliul European e o structură care apare mai târziu, prin 1974, la nivel de șef de stat și guvern, ei dau orientarea strategică. Nicușor confundă Consiliul cu ce? Consiliul European. Bolojan confundă Consiliul cu ce? Comisia. Au fost amândoi la Bruxelles. A fost recent, s-a întâlnit cu comisarii europeni. El are impresia ce? Că acest ECOFIN, care, repet, e Consiliul în format de miniștri de Economie și Finanțe, e Comisia Europeană, unde a fost. Scrie pe ușă: Comisia Europeană. Sunt nulități astronomice. Negociază pentru România fonduri europene. Și nu știu unde merg.