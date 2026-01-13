Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan le-a spus rușilor cum funcționează răspunsul Coaliției Voluntarilor în cazul unui atac din partea Rusiei

Valentin Stan: Nicușor Dan le-a spus rușilor cum funcționează răspunsul Coaliției Voluntarilor în cazul unui atac din partea Rusiei

Andrei Rosz
13 ian. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a explicat mecanismul secret de intervenție în UcrainaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Le-a spus rușilor cum funcționează mecanismul? Deci acum ce facem? Încep americanii și pe urmă europenii și lăsăm ucrainenii la sfârșit? Încă nu s-a spus exact cu ce participă. A spus doar mecanismul la ruși, ca să știe bă. Rupeți Ucraina în prima fază în 24 de ore, până în 72 de ore, când vin americanii.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan a explicat mecanismul secret de intervenție în Ucraina. Acesta susține că președintele Dan a divulgat un secret de stat. După întâlnirea Coaliției de Voință, Nicușor Dan, explică istoricul, a explicat planul de intervenție al aliaților.

Auzi, mai auzi, îl mai ții minte când a ieșit și a spus de ce nu intră Ucraina în UE? Și n-avea voie să spună. Noi n-avem voie, că suntem proști. Acuma nu vorbeam de proști. Deci n-avea voie să spun. Și știi că eu ți-am zis atunci o să vezi multe nenorociri de la… Atunci, că te văd așa, mai sobru… Tu, când știi un secret, ce faci cu el? Îl ții? Unde? În tine? Dar ce ești, mă, frigider? Poți să ții un secret, tu? Dar cum e asta…. Marius, știu un secret. Vrei să ți-l spun și ție? Vrei să îți spun un secret de stat? Hai să te învăț cum e cu secretul.

Deci s-a dus la coaliția voluntarilor, aia unde trebuie să salvezi tu Ucraina de la sinucidere… Și acolo, normal s-au prezentat și documente militare care sunt confidențiale, nu sunt publice, cred. Pentru că e vorba de documente operaționale, îți arată cum funcționează sistemul pentru a veni în ajutorul Ucrainei. Nu ți-a spus asta? Bă, nu știu ce am, pe cuvânt. Crezi că mi-a perturbat ceva somnul? Crezi că mi-a perturbat somnul? Eu n-am dormit de 2 zile. Și sunt perturbat… Deci ăștia au adoptat un document militar, care era secret. Și s-a trezit unu, un neica nimeni, că nu pot să îl numesc altfel, care nu a înțeles chestia asta. Și vine ăla și îl întreabă…

El a spus că e secret și asta nu a înțeles. Și-l întrebă… Ce zice? Am înțeles că e secret, dar nu vrei să ne spui secret? El aici ar fi trebuit să spună e secret, doamnă, e secret. Fiind un document secret, fiind un document care descrie o structură operațională, de pildă, cum se reacționează dacă rușii încalcă acordul de pace. Doar nu vrei să le spui rușilor care sunt etapele de răspuns exact și cine răspunde. Că-i secret. Nu îți spusei adineauri că-i secret. I-a pus o întrebare. Le-a spus rușilor cum funcționează mecanismul? Deci acum ce facem? Încep americanii și pe urmă europenii și lăsăm ucrainenii la sfârșit? Încă nu s-a spus exact cu ce participă. A spus doar mecanismul la ruși, ca să știe bă, rupeți Ucraina în prima fază în 24 de ore, între 24 și 48 de ore, până în 72 de ore, când vin americanii.

