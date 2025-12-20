Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că nu-și pregătește discursurile și se bazează pe improvizație.

Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că nu-și pregătește discursurile și se bazează pe improvizație.

Andrei Rosz
20 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că nu-și pregătește discursurile și se bazează pe improvizație

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum comunică Nicușor DanUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Hai să ne uităm. Bravo Nicușoare… Dacă vorbești liber, iese prostia pe gură. Normal, Nicușoare că nu ai timp, că la nivelul tău… Cum să te pregătești? Deci ai înțeles cum merge? Improvizăm ca la… 

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum comunică Nicușor Dan. Acesta a început prin a spune că există niște angajați ai administrației prezidențiale care nu își fac treaba. Istoricul continuă prin a spune că Nicușor a fost întrebat dacă are un profesor de comunicare și ar fi răspuns că nu are nevoie. Într-un interviu, Nicușor a susținut că nu își dorește să citească de pe foi în interviuri pentru că pierde legătura cu audiența. Președintele a adăugat că unele discursuri par neîngrijite pentru că uită să spună ceva, se reîntoarce la acel lucru și ezită. Stan critică abordarea președintelui și îl ironizează. Acesta întreabă retoric: cum ar putea cineva la nivelul lui Nicușor Dan să își pregătească discursurile? Evident că nu ar avea timp, mai adaugă istoricul. Ca o remarcă finală, acesta susține că modul de comunicare al lui Dan este improvizația.

Știi cum comunică Nicușor Dan? Există niște băieți pe aici, prin România, la noi, prin administrația aia de tâmpiți pe care o are el, facem acuma demonstrația… Atenție la cum comunică el. Marius, te rog… Îl întreabă, mă rog, host-ul (n.r. realizatorul, prezentatorul), prietene, tu ai profesor de comunicare? Cum comunici tu? Așa și zice: «Păi, n-am nevoie.». Hai să ne uităm. Bravo, Nicușoare… Dacă vorbești liber, iese prostia pe gură. Normal, Nicușoare, că nu ai timp, că la nivelul tău… Cum să te pregătești? Deci ai înțeles cum merge? Improvizăm ca la… 

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”
10:00
Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan nu are voie să se amestece în sistemul judiciar, îi este interzis de Constituție
09:30
Valentin Stan: Nicușor Dan nu are voie să se amestece în sistemul judiciar, îi este interzis de Constituție
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Datoria României este peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile”
08:30
Victor Ponta: „Datoria României este peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: „Bolojan a instigat ura populației asupra magistraților pentru a distrage atenția oamenilor”
08:00
Răzvan Savaliuc: „Bolojan a instigat ura populației asupra magistraților pentru a distrage atenția oamenilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”
07:30
Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”
ACTUALITATE Victor Ponta:„ Îi invit pe cei de la Recorder să facă un documentar după experiența mea cu justiția și despre decesul cumantului meu”
07:00
Victor Ponta:„ Îi invit pe cei de la Recorder să facă un documentar după experiența mea cu justiția și despre decesul cumantului meu”
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce lipsesc culori din Soare? Nici măcar oamenii de știință nu au răspunsul complet!
SPORT Inter a RATAT calificarea în finala Supercupei Italiei. Cristi Chivu: „E o loterie”
10:03
Inter a RATAT calificarea în finala Supercupei Italiei. Cristi Chivu: „E o loterie”
ANALIZA de 10 Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă”
10:00
Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă”
ECONOMIE TVA pentru HoReCa: ce decizie a luat Guvernul Bolojan
09:59
TVA pentru HoReCa: ce decizie a luat Guvernul Bolojan
SPECTACULOS Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z
09:16
Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z
CONTROVERSĂ Nicolas Sarkozy cultivă ideea unei uniuni între dreapta și extrema dreaptă. Ce i-a promis lui Marine Le Pen în noua sa carte
09:01
Nicolas Sarkozy cultivă ideea unei uniuni între dreapta și extrema dreaptă. Ce i-a promis lui Marine Le Pen în noua sa carte

Cele mai noi