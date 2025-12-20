Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că nu-și pregătește discursurile și se bazează pe improvizație.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum comunică Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Hai să ne uităm. Bravo Nicușoare… Dacă vorbești liber, iese prostia pe gură. Normal, Nicușoare că nu ai timp, că la nivelul tău… Cum să te pregătești? Deci ai înțeles cum merge? Improvizăm ca la…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum comunică Nicușor Dan. Acesta a început prin a spune că există niște angajați ai administrației prezidențiale care nu își fac treaba. Istoricul continuă prin a spune că Nicușor a fost întrebat dacă are un profesor de comunicare și ar fi răspuns că nu are nevoie. Într-un interviu, Nicușor a susținut că nu își dorește să citească de pe foi în interviuri pentru că pierde legătura cu audiența. Președintele a adăugat că unele discursuri par neîngrijite pentru că uită să spună ceva, se reîntoarce la acel lucru și ezită. Stan critică abordarea președintelui și îl ironizează. Acesta întreabă retoric: cum ar putea cineva la nivelul lui Nicușor Dan să își pregătească discursurile? Evident că nu ar avea timp, mai adaugă istoricul. Ca o remarcă finală, acesta susține că modul de comunicare al lui Dan este improvizația.