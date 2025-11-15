Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că Ucraina trebuie să câștige războiul, în timp ce Trump ne spune că doar un miracol se mai poate întâmpla în Ucraina

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat declarațiile președintelui Nicușor Dan privind situația războiului din Ucraina, susținând că sunt în contradicție cu marile puteri ale lumii, precum SUA. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan comentează o declarație a președintelui Dan, în care acesta afirma, în contextul unei discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să câștige războiul cu Rusia.

Nicușor, eroul vostru, ne informează. Sigur, el nu spune că a fost luat pe telefon de Zelenski, dar povestește cum a vorbit el cu Zelenski. Ia să vedem. Ce-o fi vorbit cu Zelenski? Am avut astăzi o discuție substanțială cu președintele Zelenski. Uite ce-au vorbit: situația curentă de securitate, necesitatea creșterii fondurilor pentru a obține o pace durabilă. Ucraina trebuie să câștige acest război. Ucraina, în mintea lui, trebuie să câștige acest război, în timp ce la Casa Albă, la masă, Trump zice: Poftim? Iar Orban zice: Sigur, miracolele, da.

Stan critică declarațiile președintelui Nicușor Dan, pe care le consideră nerealiste și nealiniate cu pozițiile la nivel global.