Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este ”beton”, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarațiile contradictorii ale lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă iei și te uiți la el cât e de stingher, cât nu-l bagă nimeni în seamă… Cum râde săracul, cu râsul ăla care acoperă o imensă văgăună mentală și intelectuală. Toată lumea știe cu cine are de-a face.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarațiile contradictorii ale lui Nicușor Dan. Acesta a început prin a spune că presiunea imensă l-a făcut pe Nicușor Dan să confecționeze un dosar. Istoricul adaugă și faptul că toată Europa știe cu cine are de-a face. Stan vorbește despre mai multe declarații de-ale președintelui care nu conturează un discurs consecvent.