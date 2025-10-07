Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă

Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă

Andrei Rosz
07 oct. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarațiile contradictorii ale lui Nicușor DanUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă iei și te uiți la el cât e de stingher, cât nu-l bagă nimeni în seamă… Cum râde săracul, cu râsul ăla care acoperă o imensă văgăună mentală și intelectuală. Toată lumea știe cu cine are de-a face.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarațiile contradictorii ale lui Nicușor Dan. Acesta a început prin a spune că presiunea imensă l-a făcut pe Nicușor Dan să confecționeze un dosar. Istoricul adaugă și faptul că toată Europa știe cu cine are de-a face. Stan vorbește despre mai multe declarații de-ale președintelui care nu conturează un discurs consecvent.

Presiunea extraordinară… De aia și-a confecționat amărâtul ăla de dosar care are valoare exact ca atunci când îți spui noroc tu singur atunci când strănuți. Toată lumea știe în Europa ce-a fost în România. Nimeni nu se afișează cu el în Europa, în Consiliul European. Dacă iei și te uiți la el cât e de stingher, cât nu-l bagă nimeni în seamă… Cum râde săracul, cu râsul ăla care acoperă o imensă văgăună mentală și intelectuală. Toată lumea știe cu cine are de-a face. Și acuma fii atent, că poate ai impresia că am rezolvat cu dosarul. Da, păi hai să vezi ce-am rezolvat. Am înțeles ca avem dovezi, cu intervenția Rusiei, cu toate cele… Vreau să spun un lucru, îi felicit pe colegii de la Digi, că au făcut un interviu excepțional. Fii atent, l-au întrebat. Nu au plusat pe tâmpeniile pe care le-a pus. L-au întrebat și de procurori. Nu au plusat pe ce a zis Nicușor. Înțeleg? L-au întrebat. Compară tu cu ce a făcut Gâdea cu el? Televiziunea proștilor, ăia cu manipulatorii, cu putiniștii… Ce ți-a spus, mă? Că dosarul e beton, dar încercați voi să-l explicați că ăștia din justiție nu pot. Păi, dosarul ăla care este rahat și vine întâi și minte și zice că e consistent și pe urmă zice da, dar spun niște chestii abstracte. Poate ar trebui voi să explicați micuților că voi sunteți mai deștepți ca ăia din justiție care mi-au făcut mie dosar. Tu realizezi cu cine ai de-a face? Tu realizezi cu ce s-a adus micuțul, că l-ai văzut, mi l-ai și trimis? Să n-ai impresia că el nu știe cu ce s-a dus acolo? Dovadă! Păi el întâi îi spune bă, dosarul e și apoi… S-a dus pentru că e presiunea asta pe el. Toată lumea știe ce au făcut și încearcă să confecționez ceva. Tu crezi că treaba asta s-a întâmplat așa… A fost un accident aici? Nu, micuțule, greșit. N-a fost niciun accident. Că a dat un interviu și la Euronews. Știe că totul este o minciună.

