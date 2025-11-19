Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că este stupid să ia bani de la sănătate și educație, dar tot o face

Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că este stupid să ia bani de la sănătate și educație, dar tot o face

Malina Maria Fulga
19 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat măsurile austere luate de Guvern, precum creșterea taxelor, dar și direcționarea fondurilor publice către domeniul apărării, în detrimentul sănătății și educației. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Valentin Stan a atras atenția asupra scumpirilor accelerate din ultima perioadă și a taxelor tot mai mari impuse de Guvern. Acesta critică modul în care, spune el, Guvernul prioritizează investițiile în domeniul apărării, subfinanțând în același timp sectoare esențiale precum sănătatea și educația.

Ce ați văzut până acum n-a fost nimic. Pregătiți-vă să aflați că, sub noianul de impozite și taxe, vă anunț, poate n-ați știut, că taxele locale cresc cu peste 70%. Nu mai vorbesc cât a crescut prețul la carburanți. Ce mai puteți cumpăra cu o inflație de 10% de pe raft? Deci băiatul ăsta, pe care l-ați văzut până acum, cu ăla de la Palatul Victoriei, conduc țara… Eu cred că, așa cum spunea același Cioran, dacă vrei să ajungi cu mintea și sufletul acolo unde le e locul, îți trebuie o încercare în viață. Dar dacă vrei tu să faci industria apărării pe bani împrumutați, în condiții foarte favorabile, dar împrumutați. Pe care noi nu avem nevoie să îi împrumutăm de acolo. Noi avem nevoie să împrumutăm ca să aibă oamenii ce mânca, să aibă copiii încălțări să meargă la școală, care școală acum s-a comprimat și facem în 10 schimburi.

Stan critică și declarațiile președintelui Nicușor Dan, considerând de neconceput relaxarea cu care sunt prezentate public măsuri ce pot duce, în opinia sa, la sacrificarea bunăstării populației în favoarea investițiilor în sistemele de apărare.

Nicușore, să știi că lucruri stupide fac numai oamenii stupizi. Păi aia inteligenți, când fac lucruri stupide, se reașează în lanțul trofic. Ați înțeles, români, de ce nu aveți sănătate și educație? Pentru că ăsta, stupid, cum îl vedeți, cum zice el, ia banii de acolo și îi duce undeva nu se știe unde. În industria de apărare, ca să vă apere. Deși zice, la începutul frazei, cu gurița lui, că noi nu avem nicio treabă. Dar această liniște se plătește, el o plătește cu sănătatea și educația voastră, români. Și acum să vă spun ceva, dragii mei. Există țări în Europa. Ca un exemplu, hai, Polonia, să zicem, Ungaria, nu mai vorbesc de Franța, Marea Britanie, Germania. Nicăieri, într-o astfel de țară, nu veți vedea un șef de guvern sau ce-o fi el, șef de stat, care să spună că înarmarea țării, în scop de apărare, se face pe seama educației și sănătății. Dacă ar spune așa ceva, a doua zi ar zbura… Și dacă ai lua de la sănătate, cum ei fac, asta nu se spune. Nu se spune, pentru că ce a spus el în acest mic material este un atac deosebit de grav la securitatea națională a României.

