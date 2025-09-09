Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”

Valentin Stan consideră în emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025 că poziționarea actualei conduceri politice și a instituțiilor românești legate de securitate reprezintă un pericol major pentru România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Conform lui Valentin Stan, întreaga administrație, de la Ministerul Afacerilor Externe până la președinție, este formată din „nulități incompetente” care pun în pericol securitatea națională.
„Îți dai seama cât de periculoasă este poziționarea acestor analfabeți vizavi de securitatea României, în ce te pot băga? Nu sunt stare să rețină ce le spune Macron. Sigur, în limbajul lui sofisticat de franțuz, că nici Politico nu înțelege bine, doar băieții pe Serviciile lor Secrete de la Washington DC au esența poveștii. În rest, micuțul Macron aberează în trombă. Dar acești fraieri cu securiștii lor de la SIE și de la SRI cum înțeleg, cum fac dosare ca el să vorbească că va sprijini trupe de menținere a păcii în Ucraina? Ce face Nicușor cu Bolojan și toți acești, cum să le zic bolojăniști analfabeți? Ok… Menținerea păcii în Ucraina, îți arată un lucru esențial că tot Ministerul lor de Externe, tot Guvernul, toată Administrația Prezidențială, este alcătuită din nulități incompetente, ” spune Valentin Stan
Stan critică de asemenea construirea unei armate europene agresive, susținută de lideri precum Macron, care, în opinia lui, nu reprezintă o amenințare serioasă pentru Rusia, dar devine o problemă reală pentru România și alte țări.
„Punem pe picioare o armată extrem de agresivă și periculoasă pentru securitatea națională a României, pentru că în Ucraina, la acest moment, minoritatea românească este desființată ca identitate națională. Noi vom avea un diferent de îndată ce România va fi condusă de patrioți și nu mi-e frică să spună asta de oamenii care au, nu-i așa, conștiința demersului instituțional pe care și-l asumă prin votul electoratului, prin mijloace pașnice și democratice. Acei oameni vor trebui să gestioneze o situație periculoasă, în condițiile în care conducerea politică de la Kiev, numai că este volatilă, este periculoasă, ea însăși mai periculoasă decât armata aia puternică și extrem de agresivă pe care o construiesc acum europeni de tipul lui Macron și alții. Iar acea armată nu va fi periculoasă pentru Rusia, pentru că Rusia are puterea să o înfrângă oricând. Pentru noi însă, da, treaba asta o știu și polonezii” , conchide Valentin Stan