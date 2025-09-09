Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”

Valentin Stan consideră în emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025 că poziționarea actualei conduceri politice și a instituțiilor românești legate de securitate reprezintă un pericol major pentru România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Conform lui Valentin Stan, întreaga administrație, de la Ministerul Afacerilor Externe până la președinție, este formată din „nulități incompetente” care pun în pericol securitatea națională.

„Îți dai seama cât de periculoasă este poziționarea acestor analfabeți vizavi de securitatea României, în ce te pot băga? Nu sunt stare să rețină ce le spune Macron. Sigur, în limbajul lui sofisticat de franțuz, că nici Politico nu înțelege bine, doar băieții pe Serviciile lor Secrete de la Washington DC au esența poveștii. În rest, micuțul Macron aberează în trombă. Dar acești fraieri cu securiștii lor de la SIE și de la SRI cum înțeleg, cum fac dosare ca el să vorbească că va sprijini trupe de menținere a păcii în Ucraina? Ce face Nicușor cu Bolojan și toți acești, cum să le zic bolojăniști analfabeți? Ok… Menținerea păcii în Ucraina, îți arată un lucru esențial că tot Ministerul lor de Externe, tot Guvernul, toată Administrația Prezidențială, este alcătuită din nulități incompetente, ” spune Valentin Stan

Stan critică de asemenea construirea unei armate europene agresive, susținută de lideri precum Macron, care, în opinia lui, nu reprezintă o amenințare serioasă pentru Rusia, dar devine o problemă reală pentru România și alte țări.