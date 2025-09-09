Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”

Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”

Serdaru Mihaela
09 sept. 2025, 14:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României

Valentin Stan consideră în emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025 că poziționarea actualei conduceri politice și a instituțiilor românești legate de securitate reprezintă un pericol major pentru România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Conform lui Valentin Stan, întreaga administrație, de la Ministerul Afacerilor Externe până la președinție, este formată din „nulități incompetente” care pun în pericol securitatea națională.

„Îți dai seama cât de periculoasă este poziționarea acestor analfabeți vizavi de securitatea  României, în ce te pot băga? Nu sunt stare să rețină ce le spune Macron. Sigur, în limbajul lui sofisticat de franțuz, că nici Politico nu înțelege bine, doar băieții pe Serviciile lor Secrete de la Washington DC au esența poveștii. În rest, micuțul Macron aberează în trombă. Dar acești fraieri cu securiștii lor de la SIE și de la SRI cum înțeleg, cum fac dosare ca el să vorbească că va sprijini trupe de menținere a păcii în Ucraina? Ce face Nicușor cu Bolojan și toți acești, cum să le zic bolojăniști analfabeți? Ok… Menținerea păcii în Ucraina, îți arată un lucru esențial că tot Ministerul lor de Externe, tot Guvernul, toată Administrația Prezidențială, este alcătuită din nulități incompetente, ” spune Valentin Stan

Stan critică de asemenea construirea unei armate europene agresive, susținută de lideri precum Macron, care, în opinia lui, nu reprezintă o amenințare serioasă pentru Rusia, dar devine o problemă reală pentru România și alte țări.

„Punem pe picioare o armată extrem de agresivă și periculoasă pentru securitatea națională a României,  pentru că în Ucraina, la acest moment, minoritatea românească este desființată ca identitate națională. Noi vom avea un diferent de îndată ce România va fi condusă de patrioți și nu mi-e frică să spună asta de oamenii care au, nu-i așa, conștiința demersului instituțional pe care și-l asumă prin votul electoratului, prin mijloace pașnice și democratice. Acei oameni vor trebui să gestioneze o situație periculoasă, în condițiile în care conducerea politică de la Kiev, numai că este volatilă, este periculoasă, ea însăși mai periculoasă decât armata aia puternică și extrem de agresivă pe care o construiesc acum europeni de tipul lui Macron și alții. Iar acea armată nu va fi periculoasă pentru Rusia, pentru că Rusia are puterea să o înfrângă oricând. Pentru noi însă, da, treaba asta o știu și polonezii” , conchide Valentin Stan

Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Câte zile libere vor avea românii în anul 2026
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cum a ajuns Las Fierbinți cel mai urmărit serial. Românii nu ratează niciun episod
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
TRAGEDIE DE NEDESCRIS! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți spânzurați în apartamentul în care locuiau. Poliţiştii, șocați când au intrat în casa profesoarei. Ce era în cameră sfâșie sufletul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Care sunt cele mai furioase țări din lume?
EDUCAȚIE România, campioană europeană la abandon școlar. Un sfert din viitorul țării nici nu învață, nici nu muncește
14:49
România, campioană europeană la abandon școlar. Un sfert din viitorul țării nici nu învață, nici nu muncește
EXCLUSIV Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
14:43
Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
VIDEO Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
14:36
Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
EXTERNE Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
14:33
Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
EXTERNE Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
14:31
Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
SPORT Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
14:29
Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!