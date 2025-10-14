Valentin Stan: O alianță în afara NATO este în conflict cu prevederile Tratatului de la Washington

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a discutat despre ideea unei posibile alianțe militare între România și Republica Moldova, în afara cadrului NATO, având ca scop apărarea împotriva unei eventuale agresiuni rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a explicat că articolul 8 din Tratatul de la Washington interzice statelor membre NATO să încheie alte acorduri militare în scopul apărării colective, în afara Alianței. Potrivit acestuia, o țară membră NATO, precum România, dacă ar semna un astfel de acord în afara Alianței, ar putea implica întreaga organizație în conflicte externe care nu țin de statele membre. Profesorul Stan a precizat că acesta este motivul pentru care astfel de inițiative sunt interzise.

Vrei să fii aliat și în altă parte? Întrebarea este, poți? Ce înseamnă aliat? Garanții de securitate. Eu sunt aliat cu tine, avem un contract obligatoriu și mă oblig să te ajut cu tot ce am în caz de război. În momentul în care tu ești într-un contract cu mine să mă aperi, contract juridic obligatoriu, iar eu intru într-un contract similar cu băiatul acela, fără să te întreb pe tine, eu pot ajunge cu el, care este aliatul meu, într-un alt conflict care nu are legătură cu tine. Adică cineva îl atacă pe el, eu am un angajament față de el și mă duc să-l ajut. Dar ghici ce, tu ai un angajament față de mine. Și, automat, prin ușa din dos, eu, făcând acest tratat cu el, te implic și pe tine, pentru că tu va trebui să mă ajuți pe mine, care eu mă duc să-l ajut pe acela. Și uite-te ce încalcă generalul de patru stele Gheorghiță Vlad atunci când spune că este aliat cu Moldova și că merge să apere Moldova în caz de conflict, cu absolut tot ce are el la dispoziție. Tratatul de la Washington DC, articolul 8, prevede că fiecare parte declară că niciunul dintre angajamentele internaționale aflate în vigoare între aceasta și orice altă parte sau orice alt stat terț nu este în conflict cu prevederile prezentului tratat și se angajează să nu încheie niciun angajament internațional care să fie în conflict cu acest tratat. Este în conflict ca eu să fac o alianță cu el în condițiile în care am una cu tine? Pentru că îmi asum angajamente de securitate față de el, tu ai angajamente de securitate față de mine și, în momentul acela, îl bag pe el, pe ușa din spate, într-o relație de securitate cu tine. Asta spune articolul 8: nu aveți voie să faceți alte aranjamente de securitate pentru apărare colectivă în afara Tratatului de la Washington. Eu nu știu dacă, la momentul acesta, pe baza afirmațiilor lui Vlad, nu există un tratat secret cu Moldova pentru apărare colectivă, care intră în contradicție cu Tratatul de la Washington, în sensul că îl încalcă grav.