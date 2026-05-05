Luiza Dobrescu
Mâna dreaptă a premierului Ilie Bolojan, primarul de la Oradea, Florin Birta, s-a lăsat fotografiat lângă un contrabandist cu țigări, condamnat la pușcărie, la mitingul de susținere a premierului, din data de 3 mai, la Oradea. Gândul a scris, în exclusivitate, despre faptul că la mitingul de susținere a lui Ilie Bolojan de la Oradea a fost mobilizat tot activul de partid și nu a fost o manifestație spontană.

Cine este Adrian Ghiţă Nemeş, administrator public la Carei

Unul dintre aceia care susţin menţinerea la guvernare a cabinetului Ilie Bolojan este şi Adrian Ghiţă Nemeş, un personaj cu un trecut destul de sulfuros.

La mitingul de la Oradea, de duminică seara, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea, Florin Birta, s-a pozat alături de un fost contrabandist cu ţigări, condamnat la puşcărie.

Acela care zâmbeşte din stânga edilului Birta este Adrian Ghiţă Nemeş, fost condamnat, în 2015, la 2 ani şi 4 luni, cu executare, pentru contrabandă cu ţigări, într-un dosar demarat în 2011.

„Inculpatul Nemeş Ghiță-Adrian era cel care avea rolul de a aproviziona gruparea cu tuburi pentru confecţionat artizanal ţigarete. Acest lucru l-a făcut în deplină cunoştinţă de cauză încă din prima jumătate a anului 2011, livrând săptămânal minim un bax a câte 50 cutii (fiecare cutie conţinând 200 tuburi de ţigarete).

Livrările erau făcute prin curierat pe numele inculpaţilor Badea Zaharia, Miroiu Florica, Badea Petre şi Badea Adrian-Nicolae. Aşa cum rezultă din interceptarea convorbirilor telefonice, inculpatul Nemeş Ghiţă-Adrian avea reprezentarea activității infracționale desfășurată de către inculpaţi, respectiv faptul că aceştia folosesc tuburile livrate de către el pentru confecţionarea nelegală de ţigarete (există discuții telefonice în care i se reproşează faptul că tuburile nu sunt corespunzătoare ori că lipsesc din cutii şi, în consecinţă, el trimitea în plus faţă de comandă).

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa lui Nemeş Ghiță Adrian au fost descoperite documente fiscale şi înscrisuri care atestă livrarea prin servicii poştale şi curierat către inculpaţii Badea Zaharia, Badea Petre şi Badea Adrian-Nicolae a unor cantități mari de tuburi pentru ţigarete care sunt comercializate prin intermediul întreprinderii individuale «Nemeş Ghiţă-Adrian»”, reiese din încheierea de şedinţă din 23 ianuarie 2015.

Instanţa a decis să-i fie înlocuită pedeapsa cu închisoarea cu o perioadă de 3 ani de supraveghere

Aceeaşi instanţă a decis, la final, ca pedeapsa cu închisoarea să fie înlocuită cu o perioadă de 3 ani de supraveghere, cu privarea de anumite drepturi.

„8. În baza baza art art. 367 alin.1 Cod penal, cu aplic. art. 38 allt le Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul NEMES GHIŢĂ ADRIAN, fiul lui Gheorghe şi Florica-Livia, născut la 26 decembrie 1989 în oraşul Tăşnad, județul Satu Mare, cu domiciliul în municipiul Carei, str. Şoimului, nr.2, judeţul Satu Mare, CNP-1891226303319, la o pedeapsă de 1 aninchisoare

În baza urt. 65 Cod penal, apliek inculpatului pedeapsa interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, pedeapsă care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza disp. art. 67 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, pe o durată de 3 an

În baza art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.296 lit.”b” din Legea nr:571/2003, modificată, privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35 alin. Cod penal, art.38 alin. 1 lit.”a” Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În Baza art. 65. Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesoric a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, pedeapsă care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art.39 alin.1 lit.b Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatului de 1 an şi 2 ani închisoare, acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art.45 alin.1 şi 3 lita şi alin 5 Cod penal, aplică alături de

pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit.a, b şi g Cod penal, pe o perioadă de 3 ani şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării acelorași drepturi, începând cu data ramânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principala privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată

În baza art.91 Cod penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 92 alin. 1 și 2 Cod penal, stabileşte termen de supraveghere de 3 ani ce se va calcula de la data când hotărărea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă”, se mai arată în încheierea de şedinţă.

Adrian Nemeş are şi o avere impresionantă pentru un tânăr administrator public

Poate că lucrurile nu ar sta chiar atât de rău dacă Adrian Nemeş nu ar ocupa şi o funcţie în cadrul Municipiului Carei-Satu Mare.

Potrivit siteului primăriei, acesta este administrator public, din martie 2025.

Din declaraţia sa de avere, mai aflăm că Nemeş a putut să-şi cumpere terenuri, casă de vacanţă, casă de locuit şi chiar patru maşini, printre care şi un Cadillac, dividende de 20.000 de lei şi mai multe surse de venit.

Nemeş a candidat din partea PNL la Primăria Carei

Nemeş a fost şi candidatul PNL la Primăria Carei, în 2024, la 9 ani de la condamnarea pe care o credea uitată de toată lumea. A obţinut doar un post de consilier local, aşa cum reiese tot din declaraţia sa de avere.

„Miracolul" Bolojan. Cum a reușit premierul să adune mai puțin de 1.000 de oameni în Piața Victoriei, dar peste 100.000 de reacții la mesajul de mulțumire. Un sociolog descifrează anomalia

La Oradea, mitingul "spontan" pro-Bolojan a fost de fapt organizat de PNL. Organizația liberală Bihor a mobilizat tot activul de partid: prefect, primari, consilieri sau membri simpli. Mulți au fost aduși cu autocarele din județ. Gândul publică imaginile cu toți cei implicați

