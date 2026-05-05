S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție

Olga Borșcevschi
Se fac ultimele calcule înainte de moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, un test crucial pentru supraviețuirea politică a premierului Ilie Bolojan. Mâine, Executivul condus de Ilie Bolojan va fi demis dacă cel puțin 233 din cei 463 de parlamentari vor vota „pentru”. Până atunci, ambele tabere negociază cu parlamentarii, pentru a-şi asigura victoria.

Ce știm până în acest moment despre cum vor vota partidele, din propriile declarații:

  • PSD a anunțat că votează „cu bilele la vedere”;
  • AUR a anunțat că votează moțiunea, dar prin vot secret;
  • PNL nu votează moțiunea;
  • Minoritățile (17 voturi) au fost îndemnate de lider să voteze „cum le dictează conștiința”;
  • UDMR nu votează moțiunea, Kelemen Hunor lipsește pentru că merge la o înmormântare;
  • UNIT (dezmembrat din POT) nu votează moțiunea;
  • POT votează moțiunea;
  • SOS a anunțat că sondează partidul și simpatizanții și decide după dacă votează moțiunea.

Miercurea trecută, George Simion a anunțat că s-au strâns 254 de semnături pentru moţiunea de cenzură și că nu are emoții că nu va trece de Parlament. Mai tarziu, PSD şi AUR au depus moţiunea de cenzură cu 254 de semnături.

În România, o moțiune de cenzură este adoptată doar dacă obține majoritatea absolută a parlamentarilor. În total, avem 463 de parlamentari. Ca moțiunea de cenzură PSD-AUR, împotriva Guvernului Bolojan, să treacă este nevoie de 233 de voturi „pentru”. Dacă acest număr este atins, Guvernul Bolojan va fi demis automat.

Premierul Bolojan, „țintit” de moțiunea de cenzură / Foto – Mediafax

Calculul care „dă emoții” Guvernului

Ultimele calcule matematice din Parlamentul României pentru criza politică arată că AUR nu se poate baza doar pe PSD La Camera Deputaților, aceste partite adună 156 de voturi, în timp ce la Senat încă 64 de voturi. În total, ar avea 220 de voturi.

Partidele pe care AUR afirmă că se bazează (PACE, POT, SOS România și neafiliații) adună 44 de voturi la Camera Deputaților și 18 voturi la Senat, totalizând 152 de voturi. Acestea sunt suficiente pentru inițierea moțiunii, dar insuficiente pentru demiterea Guvernului Bolojan, fiind necesare încă 80 de voturi.

De cealaltă parte, PSD are 130 de voturi. Deși majoritatea absolută ar necesita încă 102 voturi, chiar și cu sprijinul POT, SOS România și al altor parlamentari neafiliați, partidul nu depășește pragul de 198 de voturi. Respectiv, social-democrații ar mai avea nevoie de 34 de voturi pentru a înlătura Executivul condus de Bolojan.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan dispune de doar 181 de voturi: 130 de voturi din Camera Deputaților (51 PNL, 40 USR, 22 UDMR, 17 minorități) și 51 de voturi din Senat (22 PNL, 19 USR, 10 UDMR). Premierului îi lipsesc astfel 51 de voturi pentru a rămâne în funcție.

PSD pierde parlamentari și cooptează alții din Opoziție

Liberalii încearcă să convingă tot mai mulți parlamentari din Opoziție să nu mai susțină moțiunea. Între timp, PSD a pierdut oameni după ce a bătut palma cu AUR, dar a adus alții în loc.

Dincolo de semnatarii care nu vor mai susține moțiunea, PSD nu se mai poate baza nici pe toate voturile de care dispunea inițial, după ce unii parlamentari au ieșit din partid. Prima plecare din PSD a venit din partea senatoarei Victoria Stoiciu care nu a fost de acord cu înțelegerea dintre social-democrați și AUR. Astăzi, și deputatul PSD Alexandrin Moiseev a demisionat din partid și a trecut la grupul parlamentar al PNL.

Pentru a înlocui oamenii plecați din partid, PSD a început discuții cu aleși din Opoziție. Astfel, social-democrații au cooptat-o luni pe Plopeanu Rodica, deputat neafiliat, aleasă pe listele S.O.S România. Din tabăra celor care susțin moțiunea s-a retras și senatorul PACE Liviu Fodoca.

Moțiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE – Întâi România, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului.

Marți, 5 martie, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată.

