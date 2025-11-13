Valentin Stan: POVESTEA lui Bogos se poate repeta la nesfârșit. Nu am nicio îndoială că Bogos va fi reabilitat

Valentin Stan în emisiunea Marius Tucă din 10.11.2025 a comentat demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, implicat într-un scandal de dare de mită timp de opt ani. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan susține că, deși acest incident este unul grav, cazul este unul mai vechi și nu reflectă neapărat situația actuală a guvernului. El a remarcat că oamenii care au astfel de incidente în activitatea lor pot fi reabilitați dacă performează corect în funcțiile ocupate.

Și orice om care, la un moment dat, în activitatea lui a avut un incident, ca domnul Bogos. Cât timp este în bună regulă, deci este reabilitat, consider că își poate desfășura activitatea, dacă performează în funcția pe care o ocupă, spune Valentin Stan.

Stan a spus că Guvernul trebuie să pună pe toate pozițiile oameni cu experiență, capabili să pună reformele în mișcare, și orice persoană care este în bună regulă și reabilitată poate să își desfășoare activitatea normal, chiar dacă a avut incidente în trecut.