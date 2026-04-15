Valentin Stan: Problema americanilor este ca Iranul să nu aibă bombă nucleară, dar nici capabilități balistice cu care să își distrugă vecinii

Valentin Stan: Problema americanilor este ca Iranul să nu aibă bombă nucleară, dar nici capabilități balistice cu care să își distrugă vecinii

Valentin Stan: Problema americanilor este ca Iranul să nu aibă bombă nucleară, dar nici capabilități balistice cu care să își distrugă vecinii
Valentin Stan: Problema americanilor este ca Iranul să nu aibă bombă nucleară, dar nici capabilități balistice cu care să își distrugă vecinii

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat cum problema americanilor este că Iranul să nu aibă bombe nucleare cu care să își distrugă vecinii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Care e problema americanilor? Iranul să n-aibă armă nucleară. Care mai e problema americanilor și a israelienilor? Iranul să nu aibă capabilități balistice cu care să își distrugă, nu-i așa, vecinii. Dar dacă aceste capabilități balistice ajung la valoarea prototipurilor de care vorbeam. Să arunce în aer cu armă nucleară planeta. Pot să facă deja destul de mult rău. Asta e viziunea americană.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a explicat cum problema americanilor este că Iranul să nu aibă bombe nucleare cu care să își distrugă vecinii. Acesta spune că atât americanii, cât și israelienii vor ca Iranul să nu aibă acces la capabilități balistice. Jurnalistul susține că Iranul deja creează o mulțime de probleme.

E ok, n-o să discutăm aici validitatea argumentelor de tipul ăsta. Vreți să aibă Iran armă nucleară? Bine, mă rog și ce mai vor unii? Să dispară Israelul de pe hartă. Să moară sioniștii. Să fie bine. Astăzi însă vreau să rulăm niște roți dințate ale unui angrenaj care produce și altceva decât opinii. Sau, dacă produce opinii, vezi tu cum te cațeri până la ele ca să le demontezi. Situația este în felul următor: Ce nu vrem să desfacem sub analiză astăzi e simplu pentru toată lumea. E următorul lucru. Care e problema americanilor? Iranul să n-aibă armă nucleară. Care mai e problema americanilor și a israelienilor? Iranul să nu aibă capabilități balistice cu care să își distrugă, nu-i așa, vecinii. Dar dacă aceste capabilități balistice ajung la valoarea prototipurilor de care vorbeam. Să arunce în aer cu armă nucleară planeta. Pot să facă deja destul de mult rău. Asta e viziunea americană. Ai văzut ce s-a întâmplat? Sigur că din această viziune a apărut o problemă nouă. Cum blocăm noi Strâmtoarea Ormuz când vrem noi, că așa vrem noi? Și scriu mulți: Dar ce bă, că se poate, care-i problema? Ok, am înțeles, deci fără arme nucleare, fără rachete balistice care poate teroriza… Nu? Orientul Mijlociu. Altminteri rachete balistice pentru apărare, rază 150 km, da băieți, nicio problemă. Și cum blocăm noi Ormuzul, cum vrem noi?

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe