Valentin Stan: Protocolul secret service era foarte clar. Era vorba de viața președintelui, nu puteau să își permită vreo eroare

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum protocolul serviciilor secrete este foarte clar și nu își permit vreo eroare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Tu nu poți să neglijezi asta. E vorba de viața președintelui. De regulă, dacă ai un atentat organizat bine împotriva vieții președintelui și nu e un dement, cum a fost cazul de față. Bai, trei, nu unu.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum protocolul serviciilor secrete este foarte clar și nu își permit vreo eroare. Acesta spune că este vorba despre viața președintelui Americii și nu poate să existe neglijență. Jurnalistul compară acest eveniment cu momentul negocierilor la Islamabad. Când vin delegații importante, hotelul în care sunt cazate acestea este în general evacuat. În cazul hotelului Hilton acest lucru nu s-a putut întâmpla, Trump vorbind chiar de libertatea de exprimare.

Protocolul era foarte clar, pentru că într-adevăr, când vrei să-l asasinezi pe președinte, de regulă nu ai numai un shooter (n.r. trăgător). Ai vreo trei. Tu nu poți să neglijezi asta. E vorba de viața președintelui. De regulă, dacă ai un atentat organizat bine împotriva vieții președintelui și nu e un dement, cum a fost cazul de față. Băi, trei, nu unu. Fiecare pregătiți dintr-un anume loc, pe o anume vulnerabilitate a sistemului sau pe o anume poziție de tragere, să acționeze în așa fel încât ținta să fie lovită. Dezbaterea cu privire la Secret Service (n.r. Serviciile Secrete), care este foarte slab. Povestea s-a ținut la hotelul Hilton. Ghici ce! I-ai văzut pe echipele de negociatori la Islamabad. Când s-a dus Vance cu Witkoof, cu Kushner, delegația iraniană. Mai ți minte ce s-a întâmplat cu hotelurile unde au fost cazate delegațiile? Au fost evacuate. Când îți vine cineva la asemenea nivel pentru asemenea întreprindere, dai afară lumea din hotel. Pentru că altfel nu poți asigura perfect securitatea. Hiltonul, în mijlocul democrații americane… Acel hotel nu a fost evacuat.

