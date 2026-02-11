Valentin Stan: Raportul francez menționează că nu se cunoaște comanditarul din spatele campaniei pro-Georgescu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a continuat analiza documentelor externe invocate în spațiul public pentru a susține ideea unei interferențe ruse în alegerile din România. De această dată, discuția s-a concentrat pe așa-numitul raport francez. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ce spune, de fapt, raportul francez despre interferențe

Valentin Stan pornește de la modul în care raportul francez este prezentat în spațiul mediatic românesc, unde accentul cade pe ideea de coordonare din Rusia, fără a fi explicat ce înseamnă concret această formulare. El atrage atenția că se vorbește despre legături, rețele și coordonare, dar fără dovezi concrete.

Valentin Stan: Bă, tu auzi, legături, cum a zis, invizibile. Păi așa s-a amestecat Rusia. Invizibil. Păi trolii erau troli. Tot era invizibil. Știi ce ți-a mai rămas? Hai puțin și închidem cu asta, rapoartele străine. Raportul francez. Ești pregătit? Raportul francez, hai. Da? Bun. Hai la Mihaiță Gâdea.

Pasajul atribuit raportului francez, care vorbește despre o campanie de influență: Un raport al Secretariatului General pentru Apărare și Siguranță din Franța a descoperit că zeci de site-uri și canale Telegram coordonate din Rusia au promovat imaginea lui Călin Georgescu ca lider suveranist, victimă a unui sistem corupt. Rețeaua a folosit tehnici sofisticate de propagandă care au legătură directă cu operațiunea de influență Portal Combat, activă în România și în alte 18 țări. Zeci de site-uri care folosesc denumirea Pravda au diseminat masiv articole despre Călin Georgescu în mai multe limbi. Română, germană, franceză, spaniolă, italiană și cehă. Rețeaua se bazează pe site-uri care imită mass-media legitimă, dar și pe canale Telegram care răspândesc dezinformări.

Stan trece apoi la formularea citată de Radio România Internațional: România a fost a treia țară europeană afectată la sfârșitul anului 2024 de manipularea pe scară largă a procesului electoral, afirmă VIGINUM. Care precizează că în acest stadiu comanditarul din spatele campaniei pro-Georgescu rămâne necunoscut.