H.D. Hartmann: „Mossad sau CIA sunt serviciile care probabil au colaborat cu Epstein”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Epstein a colaborat cu unul dintre serviciile secrete ale lumii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „El a construit incipient rețeaua. În timpul vieții poți să ajungi la un anumit nivel prin eforturile tale personale. După aceea, dintr-o dată, dacă ești băiat băgăreț, cum a fost el, ești preluat sau te duci tu și ceri. Părerea mea, la fel ca părerea tuturor celor care au cunoscut fenomenul, este că el a cerut.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum rețeaua Epstein a colaborat cu unul dintre serviciile secrete ale lumii. Acesta a început prin a spune că acest tip de cumpărare de influență nu era posibil decât cu ajutorul unor servicii de informații. Jurnalistul adaugă faptul că doar un asemenea serviciu poate să îți ofere o mapă detaliată a pașilor ce trebuie urmați. Acesta susține că Epstein a construit o rețea, într-o fază incipientă. Analistul afirmă că în viață poți ajunge până la un anumit nivel pe cont propriu. După acel punct, completează acesta, dacă ești isteț și băgăreț se oferă ajutor din partea unor asemenea servicii.