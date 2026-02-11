H.D. Hartmann: „Mossad sau CIA sunt serviciile care probabil au colaborat cu Epstein”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Epstein a colaborat cu unul dintre serviciile secrete ale lumii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum rețeaua Epstein a colaborat cu unul dintre serviciile secrete ale lumii. Acesta a început prin a spune că acest tip de cumpărare de influență nu era posibil decât cu ajutorul unor servicii de informații. Jurnalistul adaugă faptul că doar un asemenea serviciu poate să îți ofere o mapă detaliată a pașilor ce trebuie urmați. Acesta susține că Epstein a construit o rețea, într-o fază incipientă. Analistul afirmă că în viață poți ajunge până la un anumit nivel pe cont propriu. După acel punct, completează acesta, dacă ești isteț și băgăreț se oferă ajutor din partea unor asemenea servicii.
„Procesul este foarte interesant. De ce? Pentru că acest tip de poziționare socială și de cumpărare de influență este un proces activ pe care, la vremea respectivă, atenție, numai un serviciu de informații putea să-l asigure, să-i asigure finanțarea și continuitatea. Adică numai un serviciu de informații avea un laborator de acest tip în care fiecare căsuță era cu săgeată, ca la un serviciu de informații. El a construit incipient rețeaua. În timpul vieții poți să ajungi la un anumit nivel prin eforturile tale personale. După aceea, dintr-o dată, dacă ești băiat băgăreț, cum a fost el, ești preluat sau te duci tu și ceri. Părerea mea, la fel ca părerea tuturor celor care au cunoscut fenomenul, este că el a cerut. Și aici sunt trei suspecți de serviciu. Atenție, întotdeauna Rusia, obsesia asta sexuală, adică KGB-ul. Ceea ce nu cred, pentru KGB-ul cunoaște o perioadă de mari transformări după dispariția URSS-ului. Nu aveam timp imediat după 1990 – 1991. Deci ei n-aveau timp de așa ceva. Ei până în 2002 – 2005 au fost într-un pasaj de tranziție. Mossadul… Și nu neapărat Mossadul, cât Institutul de Cercetări de Behavior. El este parte a Mossadului, dar Mossadul are foarte multe divizii. Deci, Mossadul pare a fi subiectul de interes… Sau CIA. CIA nu avea la acel moment, după aceea a avut… Al dumneavoastră respectuos poate să o confirme. CIA a avut și are unul din cele mai puternice institute de cercetări de comportament uman. Dar la acea vreme, prin anii 1990, până cam în 2000, CIA nu a avut asemenea finețuri.”, a explicat profilerul.