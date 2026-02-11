Insula europeană în care grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise. Schimbări pentru una dintre destinațiile preferate ale românilor

Schimbări mari privind accesul în cadrul obiectivelor turistice sau al anumitor zone pe o insulă europeană preferată de mulți turiști români. Grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise de autoritățile locale. De altfel, sunt pregătite noi reguli și pentru grupurile care au peste 20 de turiști, modificările aplicându-se atât pentru vizitatori, cât și pentru ghizi.

Insula Capri din Italia reprezintă una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. De reținut faptul că, atunci când vorbim despre vârful sezonului, insula europeană poate fi vizitată și de 50.000 de turiști pe zi. Un număr cu mult peste cel al rezidenților permanenți (13.000 de locuitori).

Grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise pe insula Capri

Noile reguli ar urma să fie aplicabile chiar din vara anului 2026, în insula Capri. Prin intermediul lor, autoritățile doresc să gestioneze cât mai eficient turiștii care vin să viziteze pentru o zi insula.

De altfel, vor fi noi reguli impuse și în cazul grupurile care au peste 20 de persoane. Ghizii turistici vor fi nevoiți să folosească căști wireless în loc de difuzoare, pentru a nu-i deranja pe localnici. Totodată, ghizii trebuie să poarte și un semn distinct pentru a fi identificați de grup. Nu ar trebui să poarte nici umbrelă, nici alt obiect „potențial inestetic”, scrie Observatornews.ro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock/Envato