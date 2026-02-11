Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat

Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat

Andrei Rosz
11 feb. 2026, 06:00, Video
Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului americanUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Pentru că va trebui să vedem sub ce auspicii ale mafiei securistoide, care conduce țara, s-a întâmplat atacul la adresa administrației Trump. De asemenea, vedem cum se descarcă fetid propaganda infectă a unor așa-zise instituții de presă… Printre care strălucește, de-o manieră vâscoasă, celebra Hazna numărul 3.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Acesta a început prin a spune că redacția Gândul a făcut un lucru minunat că a discutat despre raportul SUA. Istoricul subliniază că au fost trusturi de presă care l-au discreditat. Mai mult de atât, s-a încercat și o discreditare a celor care au făcut raportul. Stan susține că acum se vede care sunt trusturile de presă conduse de mafia securității. Acesta susține că acele trusturi fac propagandă.

Săptămâna asta ai făcut un lucru excepțional, pentru că te-ai referit la un raport al Congresului american. Foarte bine spui, pentru că niște tâmpiți, din așa-zisa presă românească au încercat să discrediteze nu numai documentul în sine… Au încercat să îi discrediteze și pe cei care l-au redactat și l-au emis. În acest document, fiind lucruri de o importanță covârșitoare pentru această țară. A venit momentul cu nucleara… Pentru că va trebui să vedem sub ce auspicii ale mafiei securistoide, care conduce țara, s-a întâmplat atacul la adresa administrației Trump. Atac legat de acest document. De asemenea, vedem cum se descarcă fetid propaganda infectă a unor așa-zise instituții de presă, printre care strălucește, de-o manieră vâscoasă, celebra Hazna numărul 3.

Recomandarea video

Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
O firmă din Israel poate accesa telefoanele utilizatorilor prin tehnici de spionaj extrem de sofisticate
RĂZBOI Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
07:48
Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
DEZVĂLUIRI Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”
07:28
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”
FLASH NEWS Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
07:23
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
ACTUALITATE 11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112
07:15
11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112
MILITAR Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza
06:44
Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza

Cele mai noi

Trimite acest link pe