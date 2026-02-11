Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Pentru că va trebui să vedem sub ce auspicii ale mafiei securistoide, care conduce țara, s-a întâmplat atacul la adresa administrației Trump. De asemenea, vedem cum se descarcă fetid propaganda infectă a unor așa-zise instituții de presă… Printre care strălucește, de-o manieră vâscoasă, celebra Hazna numărul 3.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Acesta a început prin a spune că redacția Gândul a făcut un lucru minunat că a discutat despre raportul SUA. Istoricul subliniază că au fost trusturi de presă care l-au discreditat. Mai mult de atât, s-a încercat și o discreditare a celor care au făcut raportul. Stan susține că acum se vede care sunt trusturile de presă conduse de mafia securității. Acesta susține că acele trusturi fac propagandă.