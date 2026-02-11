Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Acesta a început prin a spune că redacția Gândul a făcut un lucru minunat că a discutat despre raportul SUA. Istoricul subliniază că au fost trusturi de presă care l-au discreditat. Mai mult de atât, s-a încercat și o discreditare a celor care au făcut raportul. Stan susține că acum se vede care sunt trusturile de presă conduse de mafia securității. Acesta susține că acele trusturi fac propagandă.
Săptămâna asta ai făcut un lucru excepțional, pentru că te-ai referit la un raport al Congresului american. Foarte bine spui, pentru că niște tâmpiți, din așa-zisa presă românească au încercat să discrediteze nu numai documentul în sine… Au încercat să îi discrediteze și pe cei care l-au redactat și l-au emis. În acest document, fiind lucruri de o importanță covârșitoare pentru această țară. A venit momentul cu nucleara… Pentru că va trebui să vedem sub ce auspicii ale mafiei securistoide, care conduce țara, s-a întâmplat atacul la adresa administrației Trump. Atac legat de acest document. De asemenea, vedem cum se descarcă fetid propaganda infectă a unor așa-zise instituții de presă, printre care strălucește, de-o manieră vâscoasă, celebra Hazna numărul 3.