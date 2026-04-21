Valentin Stan: Regimul din Iran a ajuns să execute femeile care au îndrăznit să protesteze

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum regimul din Iran a ajuns să execute femei care au avut curajul de a protestaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Știi cine este Mandana Kharimi? Hai să îți spun eu. Este o actriță și model de succes în India. Ea provine din Iran, născută într-o familie islamică. O fată superbă, nu o poți agăța cu nimic. Viața ei e curată. Și-a trăit adolescența văzând cum prietenii ei sunt biciuiți de poliția religioasă, în Iran, doar pentru că s-au îmbrățișat pe stradă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum regimul din Iran a ajuns să execute femei care au avut curajul de a protesta. Acesta a început prin a spune că în Iran, dacă protestezi, mori. Analistul prezintă o știre preluată de la Fox News care prezintă cazul unei femei de 30 de ani care va fi executată din cauza că a protestat. Acesta prezintă și o declarație a Mandanei Karimi. Actrița, susține istoricul, și-a trăit tinerețea văzându-și prietenii biciuiți pentru că s-au îmbrățișat pe stradă.

Ce face, mă, Iranul? Asta se întâmplă în Iran. Ăsta este regimul pe care îl susține Khameneii. Te duci și protestezi? Mori! Marius, asta e o știre care apare pe Fox News. Poți tu să pui bază pe Fox News? Nu… Eu cred că o invenție. Este fake news. Eu cred că este o minciună. Fake news. Și eu zic la fel, iar noi doi suntem propagandă. Eu așa zic… Știi cine este Mandana Karimi? Hai să îți spun eu. Este o actriță și model de succes în India. Ea provine din Iran, născută într-o familie islamică. O fată superbă, nu o poți agăța cu nimic. Viața ei e curată. Și-a trăit adolescența văzând cum prietenii ei sunt biciuiți de poliția religioasă, în Iran, doar pentru că s-au îmbrățișat pe stradă. Știi că nu au voie. Dacă nu ești soț, soție sau vreo rudă, nu ai voie… Deci ce am aflat? Că executăm femei. De ce? Pentru că au protestat. Ce zici de asta? Fără cuvinte! Violăm pe femeile din spital care, în virtutea vocației lor, trebuiau să aibă grijă de oameni. Erau oameni împușcați pe stradă de acest regim criminal. Vina lor, vina acelor femei? Una mare… Fiindcă i-au ajutat pe cei care au protestat împotriva regimului. Dar o să ne spune Khameneii că Mandana minte…

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Măsurile lui Bolojan sunt împotriva populației pe care o silește să se auto-excludă din condiția umană
06:34
Valentin Stan: Măsurile lui Bolojan sunt împotriva populației pe care o silește să se auto-excludă din condiția umană
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 21 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 21 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 19 Apr 2026
Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Peter Magyar nu a câștigat cu vreun proiect european, ci cu un motto mai autentic ca al lui Viktor Orban”
11:30, 19 Apr 2026
Dan Dungaciu: „Peter Magyar nu a câștigat cu vreun proiect european, ci cu un motto mai autentic ca al lui Viktor Orban”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
11:00, 19 Apr 2026
Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”
10:30, 19 Apr 2026
Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”
Mediafax
Ciucu, despre ce va face PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern minoritar
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Povestea întemeierii Romei, oraşul de pe Şapte Coline. Ab urbe condita!
CONTROVERSĂ Șeful FBI dă în judecată publicația The Atlantic pentru defăimare și cere daune de 250 milioane $. Jurnaliștii: „Susținem fiecare cuvânt din articol”
07:29
Șeful FBI dă în judecată publicația The Atlantic pentru defăimare și cere daune de 250 milioane $. Jurnaliștii: „Susținem fiecare cuvânt din articol”
ACTUALITATE 21 Aprilie, calendarul zilei: Primul român ajunge la Polul Nord. Un incendiu devastator cuprinde Biserica Neagră din Brașov
07:15
21 Aprilie, calendarul zilei: Primul român ajunge la Polul Nord. Un incendiu devastator cuprinde Biserica Neagră din Brașov
SPORT I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”
07:14
I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”
METEO Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
07:10
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
LIFESTYLE Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență
07:00
Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență
SPORT Gigi Becali, derapaj halucinant după Farul – FCSB 2-3. „M-a scăpat Dumnezeu de el”
06:54
Gigi Becali, derapaj halucinant după Farul – FCSB 2-3. „M-a scăpat Dumnezeu de el”

