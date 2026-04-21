Valentin Stan: Regimul din Iran a ajuns să execute femeile care au îndrăznit să protesteze

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum regimul din Iran a ajuns să execute femei care au avut curajul de a protesta.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum regimul din Iran a ajuns să execute femei care au avut curajul de a protesta. Acesta a început prin a spune că în Iran, dacă protestezi, mori. Analistul prezintă o știre preluată de la Fox News care prezintă cazul unei femei de 30 de ani care va fi executată din cauza că a protestat. Acesta prezintă și o declarație a Mandanei Karimi. Actrița, susține istoricul, și-a trăit tinerețea văzându-și prietenii biciuiți pentru că s-au îmbrățișat pe stradă.
Ce face, mă, Iranul? Asta se întâmplă în Iran. Ăsta este regimul pe care îl susține Khameneii. Te duci și protestezi? Mori! Marius, asta e o știre care apare pe Fox News. Poți tu să pui bază pe Fox News? Nu… Eu cred că o invenție. Este fake news. Eu cred că este o minciună. Fake news. Și eu zic la fel, iar noi doi suntem propagandă. Eu așa zic… Știi cine este Mandana Karimi? Hai să îți spun eu. Este o actriță și model de succes în India. Ea provine din Iran, născută într-o familie islamică. O fată superbă, nu o poți agăța cu nimic. Viața ei e curată. Și-a trăit adolescența văzând cum prietenii ei sunt biciuiți de poliția religioasă, în Iran, doar pentru că s-au îmbrățișat pe stradă. Știi că nu au voie. Dacă nu ești soț, soție sau vreo rudă, nu ai voie… Deci ce am aflat? Că executăm femei. De ce? Pentru că au protestat. Ce zici de asta? Fără cuvinte! Violăm pe femeile din spital care, în virtutea vocației lor, trebuiau să aibă grijă de oameni. Erau oameni împușcați pe stradă de acest regim criminal. Vina lor, vina acelor femei? Una mare… Fiindcă i-au ajutat pe cei care au protestat împotriva regimului. Dar o să ne spune Khameneii că Mandana minte…