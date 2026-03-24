Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a vorbit despre rezoluția Consiliului de Securitate ONU, conform căreia sunt condamnate acțiunile militare ale Iranului.
Valentin Stan vorbește despre faptul că, deși Rusia și China, care au drept de veto în Consiliul de Securitate, ar fi putut să blocheze rezoluția apărută în urma atacurilor comise de Iran, nu au făcut acest lucru. Totuși, acestea au ales să se abțină, fiind parteneri ai Iranului și păstrând astfel o notă de neutralitate în relațiile cu acest stat.
De asemenea, invitatul afirmă că toate statele cu drept de veto, prin vot sau abținere, au confirmat faptul că ceea ce face Iranul este inacceptabil, deoarece permite altor state derogarea de la Articolul 51 din Carta ONU.
A ieșit o rezoluție a Consiliului de Securitate. Această rezoluție a Consiliului de Securitate s-a ținut cu Iranul. Rezoluția 2817 din 11 martie, care condamnă Iranul, e o rezoluție care trece cu aprobarea Chinei și a Rusiei. Pentru că puteau să o blocheze. N-au blocat-o. Deci, Rezoluția 2817 scrie așa: că e vorba de dreptul individual sau colectiv de autoapărare, care a răspuns la atacul armat deplorabil al Republicii Islamice Iran. Și asta este recunoscut de Articolul 51 din Carta Națiunilor Unite. Iar Articolul 51, pe care noi l-am arătat la un moment dat, este articolul din Cartă care face derogare de la interdicția de a face război. Îți permite să faci război ca să te aperi. Și ce spune, deci, Consiliul de Securitate cu supervizarea amabilă a Rusiei și a Chinei? Ce face Iranul este inadmisibil pentru că dă curs Articolului 51, adică țările se pot apăra împotriva lui, și mai spune ceva aici, foarte important: că ceea ce face Iranul e o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Comunitatea internațională întreagă, deci. Rusia, China, America. Da, bun, Rusia și China s-au abținut. S-au abținut, da. Pentru că sunt aliați ai Iranului. Dar n-au blocat-o.