Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a vorbit despre rezoluția Consiliului de Securitate ONU, conform căreia sunt condamnate acțiunile militare ale Iranului.

Valentin Stan vorbește despre faptul că, deși Rusia și China, care au drept de veto în Consiliul de Securitate, ar fi putut să blocheze rezoluția apărută în urma atacurilor comise de Iran, nu au făcut acest lucru. Totuși, acestea au ales să se abțină, fiind parteneri ai Iranului și păstrând astfel o notă de neutralitate în relațiile cu acest stat.

De asemenea, invitatul afirmă că toate statele cu drept de veto, prin vot sau abținere, au confirmat faptul că ceea ce face Iranul este inacceptabil, deoarece permite altor state derogarea de la Articolul 51 din Carta ONU.