Valentin Stan: S-a ajuns să se facă procesiuni ceremoniale pe ascuns pentru a-l proteja pe Nicușor Dan

Malina Maria Fulga
28 oct. 2025, 00:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat recenta apariție a președintelui Nicușor Dan la ceremonia organizată la Iași, cu ocazia Zilei Armatei Române. Acesta susține că echipa prezidențială încearcă să îi limiteze expunerea publică, pe fondul gafelor repetate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan afirmă că cei care îl însoțesc pe președintele Nicușor Dan la evenimente oficiale ar încerca să îi reducă expunerea media, pentru a evita situațiile în care acesta ar putea fi surprins în ipostaze ce i-ar deteriora imaginea publică. De asemenea, Stan critică faptul că președintele a depus coroana de flori la ceremonia de la Iași într-un cadru restrâns, ferit de ochii publicului, deși un astfel de moment ar avea ca scop transmiterea unui mesaj comunității.

Ai văzut că și domnul Nicușor, tot înțeleg, că e o mare capacitate. O să-ți arăt astăzi ce mare capacitate. A ajuns să-i sperie și pe ăia care stau cu el la masă. Aceia care nu vin când depune el coroane de flori la Iași. Care stau undeva pe margine, undeva mai departe în Europa. Tu ai văzut cum l-au ecranat? Să nu-l vadă presa cum gafează din nou la Iași? Au ajuns să facă procesiuni ceremoniale în afara ochiului public. Ăsta este caz unic în istoria planetei. Procesiunea ceremonială se face pentru a da un sens comunității, sub ochii acelei comunități. Nu depunem flori în secret! Ca să nu se vadă că suntem cum? Nepregătiți pentru viață. Încă apare, încă transpare ce se întâmplă în spatele ușilor închise, unde ajunge să reprezinte cu rușine România. Într-o lume în care există această inapetență, măcar manifestă, dacă nu viscerală, față de proști, față de inadaptați, față de incapacitați politic și intelectual în a gestiona situații care sunt presupuse a defini sau desena un context, o imagine, o filozofie de lucru.

