Valentin Stan: S-a ajuns să se facă procesiuni ceremoniale pe ascuns pentru a-l proteja pe Nicușor Dan

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat recenta apariție a președintelui Nicușor Dan la ceremonia organizată la Iași, cu ocazia Zilei Armatei Române. Acesta susține că echipa prezidențială încearcă să îi limiteze expunerea publică, pe fondul gafelor repetate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan afirmă că cei care îl însoțesc pe președintele Nicușor Dan la evenimente oficiale ar încerca să îi reducă expunerea media, pentru a evita situațiile în care acesta ar putea fi surprins în ipostaze ce i-ar deteriora imaginea publică. De asemenea, Stan critică faptul că președintele a depus coroana de flori la ceremonia de la Iași într-un cadru restrâns, ferit de ochii publicului, deși un astfel de moment ar avea ca scop transmiterea unui mesaj comunității.