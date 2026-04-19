Valentin Stan: SUA nu merg la război pentru că spune tratatul NATO, ci pentru că vrea Trump și pentru că SUA își apără prietenii

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a punctat diferențele dintre mecanismele de securitate ale NATO și cele ale Uniunii Europene. Invitatul a spus că există o percepție greșită asupra modului în care funcționează garanțiile de securitate.

Valentin Stan a explicat că prevederile juridice ale tratatelor nu obligă automat statele să intervină militar. Decizia finală aparține factorului politic.

Articolul 5 lasă libertate de decizie statelor

Profesorul a spus că celebrul Articol 5 din Tratatul NATO oferă o marjă largă de interpretare. El a subliniat că statele decid singure ce măsuri consideră necesare în caz de conflict.

Ți-am trezit curiozitatea, da? Celebrul articol 42-7, care este în tratatul de la Lisabona. Ai înțeles? Ultimul tratat, ultimul instrument juridic primar, tratat fondator al sistemului comunitar, 2007, ratificat în 2009. Să ne aducem aminte. Ceva ce noi tot am spus aici, celebrul, iubitul nostru tratat de la Washington, care guvernează NATO, da? Articolul 5. Ăla care are garanții de securitate slabe din punct de vedere juridic, spuneam noi. De ce? Pentru că măsurile pe care le vor lua țările aliate sunt măsurile pe care le consideră necesare.

Valentin Stan: Americanii merg la război când zice Donald Trump

Profesorul a susținut că Statele Unite nu intervin automat în baza tratatelor, ci în funcție de interesele și relațiile politice. Criteriul decisiv este relația strategică cu statul respectiv.