Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Suferința nu se scuză prin inabilitatea de a vota

Valentin Stan: Suferința nu se scuză prin inabilitatea de a vota

Serdaru Mihaela
06 ian. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

În ediția de luni, 5 ianuarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a lansat o critică virulentă la adresa sistemului administrativ românesc, acuzând autoritățile de incompetență și lipsă de empatie față de cetățeni. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, purtată cu gazda Marius Tucă, a pornit de la imaginea oamenilor săraci care fac cozi imense în condiții în care oamenii nu se pricep la computer, evidențiind drama cotidiană a românilor confruntați cu birocrația digitalizată.

Uită-te la oamenii ăia săraci care fac cozi imense în condiții în care oamenii nu se pricep la computer. Îi pun și pe drumuri, îi umilesc la cozi. Un popor nefericit, ăsta-i cuvântul. Și crezi tu, dragă Marius, că suferința se scuză prin inabilitatea de a vota, subliniază Valentin Stan

Valentin Stan a îndemnat la un minim de decență din partea autorităților:

Și liderul care ar trebui să fie un exemplu, să te învețe cum să faci, să te scapi de toate aceste hangarale atât cât poți, de vreme ce a pus pe tine povara asta teribilă, în timp ce mafia se lăfăie în continuare. Nici măcar atâta lucru nu spune, afirmă Valentin Stan

Recomandarea video

Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Cancan.ro
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Amenințările lui Putin la adresa Europei: anatomia unei mari înșelătorii
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Cancan.ro
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Orașul medieval „obligatoriu de vizitat” în anul 2026. Este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO
ACTUALITATE 6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani
07:15
6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani
EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
06:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
ANALIZĂ EXCLUSIV Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința
05:00
Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința
CONTROVERSĂ Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri?
05:00
Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri?
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB
23:33
Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB
FLASH NEWS Omul de bază al lui Trump, Stephen Miller, spune că Groenlanda ar trebui să fie a SUA. Politico: SUA ar putea prelua controlul înainte de 4 iulie
23:04
Omul de bază al lui Trump, Stephen Miller, spune că Groenlanda ar trebui să fie a SUA. Politico: SUA ar putea prelua controlul înainte de 4 iulie

Cele mai noi