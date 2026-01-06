În ediția de luni, 5 ianuarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a lansat o critică virulentă la adresa sistemului administrativ românesc, acuzând autoritățile de incompetență și lipsă de empatie față de cetățeni. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, purtată cu gazda Marius Tucă, a pornit de la imaginea oamenilor săraci care fac cozi imense în condiții în care oamenii nu se pricep la computer, evidențiind drama cotidiană a românilor confruntați cu birocrația digitalizată.

Uită-te la oamenii ăia săraci care fac cozi imense în condiții în care oamenii nu se pricep la computer. Îi pun și pe drumuri, îi umilesc la cozi. Un popor nefericit, ăsta-i cuvântul. Și crezi tu, dragă Marius, că suferința se scuză prin inabilitatea de a vota, subliniază Valentin Stan

Valentin Stan a îndemnat la un minim de decență din partea autorităților: