5 Mai, calendarul zilei: Henry Cavill împlinește 43 de ani, Lance Henriksen 86. Se pune în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 5 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Henry Cavill este un actor britanic cunoscut pentru carisma sa și pentru rolurile din filme de acțiune și fantezie. S-a născut pe 5 mai 1983, în Jersey, o insulă din Canalul Mânecii. A devenit celebru la nivel internațional interpretându-l pe Superman în filmul Man of Steel, rol pe care l-a reluat în alte producții din universul DC. De asemenea, a câștigat popularitate jucându-l pe Geralt din Rivia în serialul The Witcher, inspirat din cărțile lui Andrzej Sapkowski. În afara ecranului, este cunoscut pentru pasiunea sa pentru fitness, jocuri video și universul Warhammer 40,000. Este, de asemenea, implicat în activități caritabile, fiind ambasador pentru Durrell Wildlife Conservation Trust, o organizație dedicată protejării speciilor pe cale de dispariție. Prin combinația dintre talent, disciplină și pasiuni diverse, Henry Cavill a reușit să-și construiască o carieră solidă și o imagine puternică la nivel internațional.

Lance Henriksen este un actor american cunoscut pentru rolurile sale din filme și seriale science-fiction, horror și acțiune. S-a născut pe 5 mai 1940, în New York, SUA, și a avut un parcurs de viață neobișnuit înainte de a deveni actor, lucrând în diverse domenii și descoperindu-și târziu pasiunea pentru teatru. A devenit celebru datorită colaborărilor cu regizorul James Cameron, apărând în filme precum Aliens, unde a interpretat androidul Bishop, și The Terminator. Un alt rol emblematic este cel din Pumpkinhead, unde a jucat personajul principal. În televiziune, a devenit foarte cunoscut pentru interpretarea lui Frank Black în serialul Millennium, creat de Chris Carter, unde a jucat un fost agent FBI cu abilități de profilare psihologică. A lucrat și în industria jocurilor video, oferindu-și vocea pentru personaje din titluri precum Mass Effect 2. În afara actoriei, este și artist plastic, lucrările sale fiind expuse în diverse galerii. Cu o voce profundă și o prezență impunătoare, Lance Henriksen rămâne o figură emblematică a cinematografiei de gen, apreciat pentru autenticitatea și intensitatea interpretărilor sale.

Pe 5 mai 1835, a avut loc inaugurarea primei linii de cale ferată din Europa continentală, între Bruxelles și Mechelen, în Belgia. Această rută a marcat începutul dezvoltării rețelelor feroviare moderne pe continent. Evenimentul s-a desfășurat la doar câțiva ani după succesul căilor ferate din Regatul Unit, unde fusese inaugurată celebra linie Liverpool and Manchester Railway în 1830. Belgia a devenit astfel prima țară europeană care a adoptat oficial transportul feroviar ca sistem național. Linia Bruxelles-Mechelen avea o lungime de aproximativ 22 de kilometri și a fost construită pentru a facilita transportul de persoane și mărfuri, contribuind la dezvoltarea economică rapidă a regiunii. Inaugurarea a fost un simbol al progresului tehnologic și al revoluției industriale care transforma Europa în acea perioadă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1818: Karl Marx 🇩🇪✒️, filosof și economist
🎂1846: Henryk Sienkiewicz 🇵🇱✒️ Nobel pentru „Quo vadis”, 1905
🎂1913: Ion Eremia 🇷🇴✒️ scriitor și deținut politic în regimul comunist, supranumit „Soljenițin al românilor”
🎂1919: Georgios Papadopoulos 🇬🇷🗣️, dictator
🎂1940: Lance Henriksen 🇺🇸🎬 Dog Day Afternoon (1975), The Terminator (1984), Aliens (1986), The Pit and the Pendulum (1991), Alien 3 (1992), Hard Target (1993), No Escape (1994), The Quick and the Dead (1995), Dead Man (1995), The Nature of the Beast (1995), Scream 3 (2000), Gone Are The Days (2018)
🎂1948: Gheorghe Tătaru 🇷🇴⚽️ Maestru al Sportului, cunoscut în fotbal cu numele de „Tătaru 2”, a fost primul marcator de pe Stadionul Steaua, reușind să deschidă scorul la meciul de inaugurare cu OFK Belgrad, 2-2 (09.04.1974). Unul dintre cei mai prolifici atacanți ai Stelei din întreaga istorie a clubului, fiind de 3 ori golgheterul echipei
🎂1965: Irina Schrotter 🇷🇴👠, creatoare de modă
🎂1967: Cristian Pustai 🇷🇴⚽️
🎂1979: Aurelia Brădeanu 🇷🇴🤾‍♀️ În 2016 a fost numită cetățean de onoare al Bucureștiului. Câștigătoare Liga Campionilor EHF, 2016, cu CSM București
🎂1980: Yossi Benayoun 🇮🇱 ⚽️
🎂1983: Henry Cavill 🇬🇧🎬 Superman
🎂1986: Alexandrina Barbosa 🇵🇹 🤾‍♀️
🎂1988: Adele 🇬🇧🎤
🎂1989: Chris Brown 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1821: Napoleon Bonaparte 🇫🇷♛
🕯️1913: Henry Moret 🇫🇷 🎨
🕯️2010: Mircea Angelescu 🇷🇴🩺 reputat medic infecționist, scriitor, profesor la Facultatea de Medicină din București, membru titular al Academiei de Științe Medicale din România
🕯️2011: Claude Choules 🇫🇷 , ultimul veteran al Primului Război Mondial
🕯️2024: Bernard Hill 🇺🇸🎬 The Ghost and the Darkness (1996), Titanic (1997), True Crime (1999)
🕯️2024: César Luis Menotti 🇦🇷⚽️ A câștigat Campionatul Mondial de Fotbal 1978 cu Argentina, ca antrenor

Evenimente📋

📋🇪🇺 Ziua Europei , pentru a marca aniversarea creării CE, la 5.05.1949, Consiliului Europei, cea mai veche instituţie politică de pe continent, cu sediul la Strasbourg
📋Ziua patrimoniului mondial african

Calendar 🗒️

🗒️1762: Rusia și Prusia semnează Tratatul de la Sankt Petersburg, care a pus capăt luptei în războiul de Șapte Ani
🗒️1789: Se convoacă, la Versailles, Adunarea Stărilor Generale. Începutul Revoluției franceze
🗒️1835: Se pune în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa în Belgia, între Bruxelles și Mechelen
🗒️1891: Inaugurarea celebrei săli de concerte „Carnegie Hall”, New York
🗒️1921: Coco Chanel prezintă parfumul Chanel No. 5, unul dintre primele parfumuri produse sintetic, în a 5-a zi a lunii a 5-a
🗒️1949: A fost înființat Consiliul Europei
🗒️1957: La Televiziunea Română a avut loc prima transmisie sportivă în direct: meciul de rugbi Anglia-România
🗒️1964: Consiliul Europei declară ziua de 5 mai ca Ziua Europei
🗒️1988: Televiziunea niponă a efectuat prima transmisiune în direct de pe Muntele Everest
🗒️2001: Ilie Ilașcu a fost eliberat din Închisoarea Hlinaia (Tiraspol)
🗒️2002: După ce în primul tur de scrutin Jacques Chirac a obținut 19,88% din voturi, în al doilea tur obține 82,21%, împotriva lui Jean-Marie Le Pen, și este confirmat ca președinte al Franței
🗒️2021: Cel mai mare urs brun din România, și probabil din Uniunea Europeană, Arthur (17 ani), a fost ucis de către prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, în Ojdula, județul Covasna, acesta venind în România special pentru a-l împușca

