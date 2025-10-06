Valentin Stan: Toată Europa știe ce s-a întâmplat în românia. Nu mai stă nimeni de vorbă cu Nicușor Dan

Profesorul Valentin Stan adaugă faptul că relațiile apropiate cu Franța nu reprezintă un semn real de susținere, ci mai degrabă rezultatul unei dorințe de control manifestate de liderul francez asupra țărilor din Europa de Est.
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat imaginea președintelui Nicușor Dan la nivel internațional și relațiile pe care acesta a reușit să le formeze la nivel geopolitic, atât cu liderii europeni, cât și cu cei americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Într-un comentariu ironic, profesorul Valentin Stan a caracterizat starea de început de mandat a președintelui Nicușor Dan ca o izolare politică, susținând că, prin persoana sa, România nu ar avea credibilitate în relațiile externe, nici față de Europa, dar nici față de Statele Unite ale Americii.
Știi de ce nu s-a dus Nicușor în America? Păi n-avea ce să caute. N-au fost capabili să-i facă nicio întâlnire. El avea nevoie de ceva la administrație. A zis Țoiu că se duce să vorbească cu micuțul Rubio ca să aranjeze întâlnirea. Deci nici în Europa nu mai stă nimeni de vorbă cu el. Toată lumea știe ce s-a întâmplat în Europa. Toată lumea știe ce s-a întâmplat în România. Iar el, când s-a dus cu trei foi, trei lulele… Știi cum e? Cum spune regula de politețe: dacă el strănută, nu-i spui „noroc”, că atragi atenția asupra faptului că a strănutat. El s-a dus, a strănutat și și-a zis singur „noroc”. Nu pot să cred că Cristi Diaconescu nu știa ce face ducându-se cu dosarul… I-a zis și de-aia nu mai e.
Profesorul Valentin Stan adaugă faptul că relațiile apropiate cu Franța nu reprezintă un semn real de susținere, ci mai degrabă rezultatul unei dorințe de control manifestate de liderul francez asupra țărilor din Europa de Est.
Știi care-i prima consecință a lui Nicușor Dan? În spațiul european, nu în relația cu America. Știi ce face America? Bagă în buzunar 7 miliarde de dolari de la tine și de la mine, pentru că ăștia cumpără tancuri pe care le dărâmă ăștia cu micuțele lor drone și de care nimeni nu are nevoie. În Ucraina le dărâmă. Își cumpără cu 7 miliarde, de fapt, ce? Călărirea pe România. Adică rămân la putere fără ca să iasă Trump într-o ziulică și să zică: „Ce faceți, mă, acolo?”. În plus, americanii trebuie să-și facă manevrele cu trupe pentru Orientul Mijlociu la noi, ceea ce e logic, că de-aia au făcut tratat cu România pentru baza de la Kogălniceanu. Dar nimeni nu se afișează cu el, nici în America și, ceea ce este spectaculos, nici măcar în Europa. Singurul care o face e Macron, pentru că îl tratează ca slugă, și asta e bine pentru opinia publică din Franța, să vadă ce? Că mărețul Macron, care a distrus Franța în ultimii doi ani de zile, încă are la chei în Europa de Est, așa cum este tradiția.