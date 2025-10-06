Valentin Stan: Toată Europa știe ce s-a întâmplat în românia. Nu mai stă nimeni de vorbă cu Nicușor Dan

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat imaginea președintelui Nicușor Dan la nivel internațional și relațiile pe care acesta a reușit să le formeze la nivel geopolitic, atât cu liderii europeni, cât și cu cei americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În Europa nu mai stă nimeni de vorbă cu Nicușor Dan

Într-un comentariu ironic, profesorul Valentin Stan a caracterizat starea de început de mandat a președintelui Nicușor Dan ca o izolare politică, susținând că, prin persoana sa, România nu ar avea credibilitate în relațiile externe, nici față de Europa, dar nici față de Statele Unite ale Americii.

Știi de ce nu s-a dus Nicușor în America? Păi n-avea ce să caute. N-au fost capabili să-i facă nicio întâlnire. El avea nevoie de ceva la administrație. A zis Țoiu că se duce să vorbească cu micuțul Rubio ca să aranjeze întâlnirea. Deci nici în Europa nu mai stă nimeni de vorbă cu el. Toată lumea știe ce s-a întâmplat în Europa. Toată lumea știe ce s-a întâmplat în România. Iar el, când s-a dus cu trei foi, trei lulele… Știi cum e? Cum spune regula de politețe: dacă el strănută, nu-i spui „noroc”, că atragi atenția asupra faptului că a strănutat. El s-a dus, a strănutat și și-a zis singur „noroc”. Nu pot să cred că Cristi Diaconescu nu știa ce face ducându-se cu dosarul… I-a zis și de-aia nu mai e.

Macron vrea să demonstreze că încă are „cheile” în Europa de Est

Profesorul Valentin Stan adaugă faptul că relațiile apropiate cu Franța nu reprezintă un semn real de susținere, ci mai degrabă rezultatul unei dorințe de control manifestate de liderul francez asupra țărilor din Europa de Est.