Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit

Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit

Alexandra Anton Marinescu
05 mart. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce un stat aflat în fața unei coaliții militare poate reacționa atacând în mai multe direcții. El a invocat un incident mai vechi, când Irakul lui Saddam Hussein a fost vizat de o intervenție internațională după invadarea Kuweitului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Show.

Profesorul a amintit contextul din toamna anului 1990, când, după invadarea Kuweitului, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 678. Aceasta oferea statelor membre posibilitatea de a folosi toate mijloacele necesare pentru a-l forța pe Saddam Hussein să se retragă.

În toamna lui 1990, Securitatea a dat celebra Rezoluție 678, pentru că Irakul invadase Kuweitul. Este articolul care dă posibilitatea comunității internaționale să accelereze prin forță împotriva unui agresor. Și e formula aceea despre care noi am mai vorbit, asta înseamnă folosirea forței militare. Și idolul Saddam în 678, scurt Consiliul de Securitate: Dacă până în 15 ianuarie n-ai mișcat afară din Kuweit, venim. Saddam s-a dat după cum bate vântul. Și băieții au venit, în frunte cu americanii, spune profesorul Valentin Stan.

Valentin Stan: De ce dai cu rachete în toate părțile?

Valentin Stan a continuat explicând ce s-a întâmplat după intervenția coaliției conduse de Statele Unite. În fața unei înfrângeri iminente, Saddam Hussein a lansat rachete în mai multe direcții, inclusiv asupra Israelului și Arabiei Saudite. Acest tip de reacție apare atunci când un lider încearcă să extindă conflictul sau să provoace o reacție mai largă.

Ce crezi că face Saddam după ce forța multinațională condusă de americani intervine în conflict și aplică o înfrângere usturătoare, alungându-l din Kuweit? Saddam, care ca și iranienii avea rachete, a început să dea cu ele în toate părțile. Kuweit, Arabia Saudită, inclusiv Israel. Dacă te confrunți cu o coaliție multinațională condusă de americani și în fața ta se prefigurează înfrângerea masivă, de ce dai cu rachete în toate părțile, întreabă Valentin Stan

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel”
08:00
H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările inclusiv cele pentru Israel”
07:30
Dan Dungaciu: „Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările inclusiv cele pentru Israel”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni
06:30
Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni
ACTUALITATE Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile
06:00
Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic”
23:00
H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic”
ACTUALITATE H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
22:30
H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Click
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Acord între România și o companie americană: Orașul ales pentru prelucrarea metalelor rare din Groenlanda
IMOBILIARE Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești
08:11
Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești
ULTIMA ORĂ Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu
08:04
Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Criză diplomatică SUA-Spania. Scott Bessent a acuzat autoritățile spaniole că, prin acțiunile lor, „pun în pericol viețile americanilor”
07:40
Criză diplomatică SUA-Spania. Scott Bessent a acuzat autoritățile spaniole că, prin acțiunile lor, „pun în pericol viețile americanilor”
DIPLOMAȚIE Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune
07:36
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune
ACTUALITATE 5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur
07:15
5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur
EXCLUSIV Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia”
07:00
Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia”

Cele mai noi

Trimite acest link pe