Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce un stat aflat în fața unei coaliții militare poate reacționa atacând în mai multe direcții. El a invocat un incident mai vechi, când Irakul lui Saddam Hussein a fost vizat de o intervenție internațională după invadarea Kuweitului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Show.

Profesorul a amintit contextul din toamna anului 1990, când, după invadarea Kuweitului, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 678. Aceasta oferea statelor membre posibilitatea de a folosi toate mijloacele necesare pentru a-l forța pe Saddam Hussein să se retragă.

În toamna lui 1990, Securitatea a dat celebra Rezoluție 678, pentru că Irakul invadase Kuweitul. Este articolul care dă posibilitatea comunității internaționale să accelereze prin forță împotriva unui agresor. Și e formula aceea despre care noi am mai vorbit, asta înseamnă folosirea forței militare. Și idolul Saddam în 678, scurt Consiliul de Securitate: Dacă până în 15 ianuarie n-ai mișcat afară din Kuweit, venim. Saddam s-a dat după cum bate vântul. Și băieții au venit, în frunte cu americanii, spune profesorul Valentin Stan.

Valentin Stan: De ce dai cu rachete în toate părțile?

Valentin Stan a continuat explicând ce s-a întâmplat după intervenția coaliției conduse de Statele Unite. În fața unei înfrângeri iminente, Saddam Hussein a lansat rachete în mai multe direcții, inclusiv asupra Israelului și Arabiei Saudite. Acest tip de reacție apare atunci când un lider încearcă să extindă conflictul sau să provoace o reacție mai largă.