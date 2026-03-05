H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre faptul că războiul din Iran se va termina cu o pace rudimentară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Acest război se va încheia printr-un fel de pace rudimentară între SUA, Israel și Iran. Iranul își va numi probabil un negociator de pace care va fi un fake (n.r. fals). Părerea mea este că mai durează cam până în vară, cu încetarea focului, cu tot felul de declarații fake din partea fiecăruia. Părerea mea este că actuala generație de lideri iranieni va fi executată. Îi vor prinde și îi vor executa. Vor trece două-trei, atenție, două-trei generații care vor fi executate cam în decurs de trei, patru, cinci săptămâni de către Israel. Va fi cineva care nu va mai avea tentația martiriului. Adică să moară pentru Iran… Și atunci vor începe negocierile, dar ele vor dura foarte mult. Hezbollah oricum nu mai este ce a fost. Hamasul este mort, practic. Mai sunt câteva organizații teroriste, sunt vreo 7. Ideea fundamentală este că aceste organizații, în momentul când Iranul nu le va mai subvenționa… Khamenei a creat această rețea a terorii. Când Iranul nu le va mai subvenționa, organizațiile acestea vor muri. Eu sper ca Libanul să-și recâștige suveranitate, pentru că sudul Libanului practic a fost rupt de către această organizație teroristă, Hezbollah. Dar părerea mea e că acest război nu se va opri decât atunci când Iranul va spune bine, vă dăm Fâșia Gaza…”, a declarat H.D. Hartmann.