H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre faptul că războiul din Iran se va termina cu o pace rudimentară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Părerea mea este că mai durează cam până în vară, cu încetarea focului, cu tot felul de declarații fake din partea fiecăruia. Părerea mea este că actuala generație de lideri iranieni va fi din nou executată. Îi vor prinde și îi vor executa. Vor trece două-trei generații care vor fi executate cam în decurs de trei, patru, cinci săptămâni de către Israel.”

