Valentin Stan: Trump a decis retragerea trupelor după întâlnirea dintre Rubio și Țoiu

Profesorul universitar dr. Valentin Stan a discutat despre adevăratul scop al trupelor americane în România, dar și despre evenimentele ce au dus la retragerea acestora.

Profesorul Valentin Stan susține că trupele americane din România nu aveau ca scop protejarea țărilor est-europene în vederea amenințării rusești. De asemenea, pune accentul pe lipsa de reacție a autorităților române, dată fiind atitudinea președintelui Trump, care a catalogat ca lucru nu atât de important retragerea trupelor din România.

Care este reacțiunea din spatele retragerii trupelor americane din România? Nu pot să țin acolo prea mulți militari. Țin cât trebuie, pentru că este o zonă unde trebuie să redistribui trupe, inclusiv pe acelea care mai sunt răsfirate prin Balcani, și am nevoie de Cogălniceanu, pentru că mai facem proiecție de forțe pentru Israel în Orientul Mijlociu de acolo. Aia este foarte importantă. Așa că țin trupe exact pentru asta. Nu ca să-i apăr de ruși, că nu mă interesează pe mine rușii. Rușii știu ce au de făcut. Dacă vor să dea o bombă în cap, nu mă deranjează. Nu o să o dea încă la Cogălniceanu, nu o să o dea în Deveselu, nu o să o dea în noi. Treaba lor. Ce fac rușii cu ei. Dar, în esență, păstrăm trupe acolo doar pentru business as usual. Nu ca să facem gesturi pe relația bilaterală. N-au decodat asta. De ce n-ați decodat-o voi de la stația numărul 3 a proștilor? Ce înseamnă când spune șeful Americii că va lua ceva și „this is not a big deal”? Păi n-are decodor. Păi adică n-aveți soartă în lume când vă ia Trump ceva because it’s not a big deal. Ce ziceți de asta? Acolo ați dus țara. Și nu pregetați. S-o băgați pe Gheorghiu, s-o băgați pe Dogioiu și pe cine mai vreți voi. Cum e treaba asta, să zici: Ce se întâmplă acum după toată treaba asta? Merge în America, îl mai primește pe Nicușor? Se reclădește încrederea aia? Micuța Grădinaru, care e foarte isteață de la România Liberă, odată a prins-o și cum zice… Adică e treaba cu anularea alegerilor? Mamă, ce prostie a scăpat! Cum? Ce facem, mă? Reclădim încrederea? Tu îți dai seama că ăștia, dacă au o discuție, în plan diplomatic, cu cineva care are cât de cât idee despre ce se vorbește, sunt nuli. Pe ei îi scapă într-o discuție cu o jurnalistă care nu are nicio intenție agresivă, săraca.

Stan corelează întâlnirea dintre ministrul de externe Oana Țoiu și Marco Rubio cu retragerea trupelor, dând de înțeles că slăbirea relației bilaterale a dus și la această retragere.