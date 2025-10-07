Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump a lansat un „ZMEU ” cu declarația privind doborârea avioanelor rusești. Administrația Trump este formată din profesioniști

Valentin Stan explică în emisiunea „Marius Tucă Show” din 6 octombrie 2025 cum funcționează strategia diplomatică prin „lansarea de zmee”, adică trimiterea unor semnale treptate și testarea reacțiilor părții adverse. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan, citând din lucrarea „Diplomacy, Theory and Practice” a autorului Berridge, vorbește despre o idee tradițională în diplomație care susține că negocierile trebuie să rămână private și că nu este permis să se facă publice detalii din aceste procese

Hai să vă arăt. Avem niște ”zmee”. Berridge, scrie o carticică, sunt multe, nu e numai a lui, Diplomacy, Theory and Practice (…) Păi ce frumos zice: Există o mantra veche în comentariile despre diplomație, cum că n-ai voie să faci lucrurile publice în negocieri. Publicitatea nu joacă un rol pozitiv aici. Adică îl sondezi, lansezi o treabă din asta. Vezi ce zice, vezi cum se comportă? În timp ce tu negociezi cu el.

În ceea ce privește poziția administrației Trump, Stan remarcă că, deși președintele american nu este un specialist în diplomație, acum se sprijină pe profesioniști foarte bine pregătiți.

Ți-am spus la începuturile discuțiilor noastre, administrația Trump de data asta este fabulos de profesionistă. Extraordinar de profesionistă. De data asta el, datorită lui, a decis să meargă pe profesioniști, conchide Valentin Stan

