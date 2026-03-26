Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis

În emisiunea Marius Tucă Show, 23 martie 2026, analistul politic Valentin Stan a comentat ferm poziția lui Donald Trump față de Iran, subliniind o victorie militară clară a SUA și un ultimatum de 48 de ore pentru regimul de la Teheran.

Potrivit lui Stan, Trump a declarat că l-a înfrânt militar pe Iran. El a ironizat reticența liderilor iranieni numiți gașca ayatollahilor de a recunoaște înfrângerea public, spre deosebire de adversarii americani care admit înfrângerile.

Ne așteptăm ca Iranul să iasă public să spună că ne-au rupt ăștia? Da, asta niciodată a spus Stan

Profesorul Valentin Stan rezumă esențialul: Trump le-a dat iranienilor 48 de ore să deschidă Strâmtoarea Ormuz și ironizează propaganda iraniană, amintind de fake news-uri ca arderea lui Abraham Lincoln, și subliniază lipsa lor de credibilitate.

Trump l-a dat 48 de ore. Le zice, în 48 de ore deschideți Ormuzul. Adică cum se deschidă ayatollahii Ormuzul?Adică ce să facă în 48 de ore, e vreo poarta acolo? Răspunsul e simplu. Au un singur lucru de făcut, iese cineva și declară că Ormuzul este deschis. Au ieșit cu fake news-uri ca arde Abraham Lincoln. La ora actuală, ai 5.000 de pușcași marini care merg să ocupe zonele de structurare operațională fundamentală pentru apărarea costieră a Iranului și în Strâmtoarea Ormuz. Trump a zis, nu-i treaba mea, dar o fac pentru planetă, spune Stan

În concluzie, profesorul Stan critică pe cei care spun că Trump n-a câștigat războiul: blocada Ormuzului afectează deja economia globală. Soluția? O simplă declarație oficială. Altfel, forțele SUA intervin decisiv, protejând rutele comerciale esențiale pentru planetă.