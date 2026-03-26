Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis

Serdaru Mihaela

În emisiunea Marius Tucă Show, 23 martie 2026, analistul politic Valentin Stan a comentat ferm poziția lui Donald Trump față de Iran, subliniind o victorie militară clară a SUA și un ultimatum de 48 de ore pentru regimul de la Teheran. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit lui Stan, Trump a declarat că l-a înfrânt militar pe Iran. El a ironizat reticența liderilor iranieni numiți gașca ayatollahilor de a recunoaște înfrângerea public, spre deosebire de adversarii americani care admit înfrângerile.

Ne așteptăm ca Iranul să iasă public să spună că ne-au rupt ăștia? Da, asta niciodată a spus Stan

Profesorul Valentin Stan rezumă esențialul: Trump le-a dat iranienilor 48 de ore să deschidă Strâmtoarea Ormuz și ironizează propaganda iraniană, amintind de fake news-uri ca arderea lui Abraham Lincoln, și subliniază lipsa lor de credibilitate.

Trump l-a dat 48 de ore. Le zice, în 48 de ore deschideți Ormuzul. Adică cum se deschidă ayatollahii Ormuzul?Adică ce să facă în 48 de ore, e vreo poarta acolo? Răspunsul e simplu. Au un singur lucru de făcut, iese cineva și declară că Ormuzul este deschis. Au ieșit cu fake news-uri ca arde Abraham Lincoln. La ora actuală, ai 5.000 de pușcași marini care merg să ocupe zonele de structurare operațională fundamentală pentru apărarea costieră a Iranului și în Strâmtoarea Ormuz. Trump a zis, nu-i treaba mea, dar o fac pentru planetă, spune Stan

În concluzie, profesorul Stan critică pe cei care spun că Trump n-a câștigat războiul: blocada Ormuzului afectează deja economia globală. Soluția? O simplă declarație oficială. Altfel, forțele SUA intervin decisiv, protejând rutele comerciale esențiale pentru planetă.

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
07:30
Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
07:00
Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
ACTUALITATE Valentin Stan: Israelul nu își poate permite un Iran care să dețină bombă nucleară
06:00
Valentin Stan: Israelul nu își poate permite un Iran care să dețină bombă nucleară
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Cea mai importantă veste a negocierilor de pace din Iran este trimiterea lui Vance. Acesta poate să-l salveze pe Trump”
23:00
Dan Dungaciu: „Cea mai importantă veste a negocierilor de pace din Iran este trimiterea lui Vance. Acesta poate să-l salveze pe Trump”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trump nu minte când spune că au început negocierile, el doar vrea să țină sub control prețul petrolului”
22:30
Dan Dungaciu: „Trump nu minte când spune că au început negocierile, el doar vrea să țină sub control prețul petrolului”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 26 martie, de la ora 21.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 26 martie, de la ora 21.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor și lansează un avertisment codat: „Adevărul va ieși la iveală când înfloresc cireșii”
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
39 de membri ai unei secte s-au sinucis atunci când pe cer a apărut cometa Hale-Bopp
METEO Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor Accuweather
07:35
Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor Accuweather
SANCȚIUNI 6.000 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și fac această greșeală. Vecinii pot sesiza Poliția
07:30
6.000 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și fac această greșeală. Vecinii pot sesiza Poliția
SPORT Radu Drăgușin, MESAJ despre barajul cu Turcia: „Ne așteptăm la un mediu ostil”
07:22
Radu Drăgușin, MESAJ despre barajul cu Turcia: „Ne așteptăm la un mediu ostil”
ACTUALITATE 26 Martie, calendarul zilei: Diana Ross împlinește 82 de ani, Steven Tyler 78. Călin Georgescu face 64 de ani
07:15
26 Martie, calendarul zilei: Diana Ross împlinește 82 de ani, Steven Tyler 78. Călin Georgescu face 64 de ani
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
07:15
🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
SPORT Mircea Lucescu, înaintea BARAJULUI de azi de la Istanbul: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială”
07:03
Mircea Lucescu, înaintea BARAJULUI de azi de la Istanbul: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială”

