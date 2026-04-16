Valentin Stan: Trump nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere ale Iranului. Președintele SUA a protejat avuția poporului Iranian

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat faptul că Trump nu a bombardat terminalele petroliere ale Iranului.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a explicat faptul că Trump nu a bombardat terminalele petroliere ale Iranului. Acesta spune că Trump protejează avuția poporului iranian. Problema președintelui american este cu regimul din Iran, după spusele jurnalistului. Istoricul afirmă că petrolierele sunt intacte, iar doar instalațiile militare au fost lovite.
Americanii au fost deschiși și spune Leavitt (n.r. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe): Ok, nu era bun. Am zis ok, veniți cu altceva, suntem gata să reacționăm pozitiv la orice nebunie vreți, dar să nu fie un non-starter. Fii atent, aia era pe 8 aprilie. Ea se uita în urmă și povestea ce s-a întâmplat. Ia uite-te tu aici: ăsta e pe 7 aprilie. Da, nebunul de Trump, ăla rău, dușmănosul care vrea să distrugă civilizația Iranului a răspuns: I-am adus la masa de negociere. Ce civilizațe a distrus Trump? Nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere. A zis că: Bă, vă rup toate centralele electrice, vă dărâm toate podurile. Câte a dărâmat? Unu? Spuneți-mi și mie, dragii mei, de ce nu a desființat insula Kharg? A bombardat instalații militare. Terminalele de petrol sunt intacte. Tot ce are ca avuție poporul iranian a fost protejat de ceea ce face Trump. Așa nebunul ăla care a incendiat planeta are grijă de oamenii ăia. Bătălia lui e cu regimul.