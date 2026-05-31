Medvedev amenință cu atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina și țările NATO din cauza incidentului de la Zaporojie

În urma atacului cu drone ucrainene asupra sălii turbinelor Unității 6 a Centralei Nucleare Zaporojie, vicepreședintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, a declarat că, în cazul unui dezastru la centrală din cauza atacurilor Kievului, ar putea urma un atac asemănător asupra centralelor nucleare din Ucraina și din țările NATO, relatează RBC.ru.

„Este clar că o distrugere catastrofală a unei turbine sau a unei săli de reactor la o centrală nucleară ar duce la un nou Cernobîl. Și asta nu e mai bine decât utilizarea armelor nucleare tactice. Răspunsul la astfel de acțiuni ar putea fi un atac simetric asupra centralelor nucleare ucrainene, precum și asupra centralelor nucleare din țările NATO implicate în conflict”, a transmis Medvedev.

O dronă a lovit, sâmbătă, clădirea sălii turbinelor Unității 6 a CNE Zaporojie. Drona s-a izbit de un perete. Serviciul de presă al centralei a menționat că echipamentul principal nu a fost avariat, toate sistemele funcționau normal, iar procesele tehnologice nu au fost perturbate. Nu au existat victime. Ulterior, directorul de comunicare al CNE Zaporojie, Evgeniya Yashina, a declarat că locul impactului dronei se afla la doar câțiva metri de reactor.

Potrivit experților, nivelurile de radiații de la CNE Zaporojie, în urma atacului, se încadrează în limitele naturale și nu depășesc norma. Serviciul de presă al centralei a subliniat că atacurile asupra centralelor nucleare sunt „extrem de iresponsabile” și reprezintă o amenințare la adresa siguranței nucleare.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc de incidentul de la centrala nucleară

Directorul general al corporației Rosatom, Alexei Lihacev, a oferit detalii concrete despre dinamica evenimentului într-o declarație oficială.

„În această după-amiază (sâmbătă n.r.), o dronă de luptă kamikaze ucraineană a lovit clădirea sălii turbinelor Unităţii nr. 6, rezultând o detonare ulterioară”, a declarat directorul Rosatom, Alexei Lihacev, citat într-un comunicat.

Cu toate acestea, oficialii ucraineni spun că acuzația este o altă încercare de a discredita Ucraina și de a mușamaliza propriile acțiuni ale Rusiei, potrivit Operațiunii Task Force Sud a Ucrainei, relatează RBC-Ukraine.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei nu au atacat Unitatea 6 a centralei nucleare din Zaporijia. Militarii ucraineni acționează cu strictețe în cadrul dreptului internațional umanitar și înțeleg pe deplin consecințele oricăror acțiuni care implică instalații nucleare”, se arată în comunicat.

Armata a menționat că, din martie 2022, Rusia a menținut ilegal controlul militar asupra centralei, transformând efectiv o instalație nucleară civilă într-un element al infrastructurii militare.

Conform declarației, forțele ruse au încălcat restricțiile privind desfășurarea de resurse militare într-o zonă de 5 kilometri din jurul centralei și au staționat sisteme de război electronic, arme, echipamente militare și personal pe terenul acesteia.

Unitatea a mai spus că Rusia continuă să folosească centrala ca instrument de șantaj nuclear și provocări informaționale.

Complexul energetic din Zaporojie, situat în sud-estul Ucrainei, a fost preluat sub control militar rus încă din luna martie a anului 2022, la scurt timp după declanșarea conflictului pe scară largă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”

Putin neagă că drona care s-a prăbușit la Galați ar fi rusească. Președintele rus a afirmat că drona ar fi mai degrabă de proveniență ucraineană