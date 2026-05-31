Lider Europol, în centrul unui scandal. A fost prins băut la volan în Mioveni

Un agent-șef din cadrul Poliției Capitalei este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe raza orașului Mioveni, județul Argeș. Polițistul, în vârstă de 39 de ani, a fost oprit în trafic de un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș în dimineața zilei de 31 mai 2026.

Testat pozitiv cu aparatul etilotest

Potrivit surselor judiciare, bărbatul conducea un autoturism pe raza orașului Mioveni în jurul orei 06:30, moment în care a fost tras pe dreapta de polițiști.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la unitatea medicală din Mioveni pentru recoltarea de probe biologice.

Dosar penal deschis de IPJ Argeș

În urma constatărilor, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, faptă prevăzută de Codul Penal.

Sursele citate arată că polițistul activează în cadrul DGPMB – Secția 28 Poliție, Biroul Criminalistic, și este angajat al Ministerului Afacerilor Interne din anul 2009. La momentul depistării, acesta se afla în timpul liber.

Pe lângă activitatea din poliție, agentul vizat de anchetă ocupă și funcția de lider al Sindicatului Europol pentru Sectorul 2 din București.

