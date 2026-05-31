Şeful Curţii de Conturi, Eugen Orlando Teodorovici, şi-a căpătat o reputaţie de om deprins mai mult cu activităţile de club, în ciuda faptului că a deţinut funcţii importante în aparatul de stat al României.

A fost ministru de Finanţe, ministru al Fondurilor Europene, senator, iar în prezent a preluat funcţia de şef al Curţii de Conturi, odată cu plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituţională a României.

Teodorovici suprinde cu un video postat pe una dintre reţelele sale de socializare în care mărturiseşte care este una dintre marile sale iubiri.

„Una dintre marile mele iubiri este agricultura. Mă aflu acum într-un câmp de rapiță. Voi știți cum se poate estima producția la hectar pentru rapiță? Vă spun imediat.”

Şeful Curţii de Conturi îşi ia sarcina în serios şi ţine o adevărată lecţie de contabilitate în mijlocului lanului de rapiţă, în cinci paşi.

„Pasul 1: trebuie să vedem câte plante avem pe 1m². Asta este primul lucru. Pasul 2: luăm planta, rapița, și numărăm silicvele. Numărăm silicvele pentru fiecare ramură a plantei de rapiță. Dar, atenție, nu până în vârf! Această plantă are aproximativ 80 de silicve. Pasul 3: numărăm câte boabe sunt într-o silicvă. Desfacem silicva pentru a vedea câte boabe, bobițe, cum vreți voi, găsim în fiecare păstaie silicvă. Pasul 4: Numărăm fiecare bobiță de pe din silicvă. Nu luăm capetele și înmulțim cu doi pentru că sunt două rânduri de boabe în fiecare silicvă. Pasul 5: numărul de boabe dintr-o silicvă se înmulțește cu cinci. Important în calcul cantității la hectar pentru rapiță este masa la 1.000 de boabe, care este între 4 și 8. Am ales 5, ca o medie pentru ce înseamnă rapiță la fiecare metru pătrat la hectar și așa mai departe”.

România va avea o producţie-record de rapiţă

„Se pare că în acest an România va avea o producție record”, spune Eugen Orlando Teodorovici, ca o concluzie a estimărilor în teren.

„Concluzia este următoarea: la acest hectar de cultură de rapiță, avem următoarea producție: estimare- avem la 1 mp, 35 de plante, avem 80 de silicve pentru fiecare plantă, la fel o medie, avem 18 boabe într-o silicvă. Trebuie să înmulţim desigur și cu hectarul și nu uitați cu cei cinci care înseamnă masa în, practic gramele, la 1.000 de boabe de de rapiță. Se pare că în acest an România va avea o producție record, am putea spune, de rapiță la hectar. Să vedem și ce facem cu aceasta într-un alt episod.”

Conform DEX, termenul de „silicvă” defineşte un tip de fruct dehiscent în formă de păstaie, caracteristic plantelor din familia cruciferelor, împărțit în interior printr-o membrană subțire, pe care sunt prinse semințele.

