Prima pagină » Actualitate » Care este marea iubire a şefului Curţii de Conturi. Eugen Orlando Teodorovici face dezvăluirea într-un lan de rapiţă.

Care este marea iubire a şefului Curţii de Conturi. Eugen Orlando Teodorovici face dezvăluirea într-un lan de rapiţă.

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Şeful Curţii de Conturi, Eugen Orlando Teodorovici, şi-a căpătat o reputaţie de om deprins mai mult cu activităţile de club, în ciuda faptului că a deţinut funcţii importante în aparatul de stat al României.

A fost ministru de Finanţe, ministru al Fondurilor Europene, senator, iar în prezent a preluat funcţia de şef al Curţii de Conturi, odată cu plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituţională a României.

Teodorovici suprinde cu un video postat pe una dintre reţelele sale de socializare în care mărturiseşte care este una dintre marile sale iubiri.

„Una dintre marile mele iubiri este agricultura. Mă aflu acum într-un câmp de rapiță. Voi știți cum se poate estima producția la hectar pentru rapiță? Vă spun imediat.”

Şeful Curţii de Conturi îşi ia sarcina în serios şi ţine o adevărată lecţie de contabilitate în mijlocului lanului de rapiţă, în cinci paşi.

„Pasul 1: trebuie să vedem câte plante avem pe 1m². Asta este primul lucru.

Pasul 2: luăm planta, rapița, și numărăm silicvele. Numărăm silicvele pentru fiecare ramură a plantei de rapiță. Dar, atenție, nu până în vârf! Această plantă are aproximativ 80 de silicve.

Pasul 3: numărăm câte boabe sunt într-o silicvă. Desfacem silicva pentru a vedea câte boabe, bobițe, cum vreți voi, găsim în fiecare păstaie silicvă.

Pasul 4:  Numărăm fiecare bobiță de pe din silicvă. Nu luăm capetele și înmulțim cu doi pentru că sunt două rânduri de boabe în fiecare silicvă.

Pasul 5: numărul de boabe dintr-o silicvă se înmulțește cu cinci. Important în calcul cantității la hectar pentru rapiță este masa la 1.000 de boabe, care este între 4 și 8.

Am ales 5, ca o medie pentru ce înseamnă rapiță la fiecare metru pătrat la hectar și așa mai departe”. 

România va avea o producţie-record de rapiţă

„Se pare că în acest an România va avea o producție record”, spune Eugen Orlando Teodorovici, ca o concluzie a estimărilor în teren.

„Concluzia este următoarea:  la acest hectar de cultură de rapiță, avem următoarea producție: estimare- avem la 1 mp, 35 de plante, avem 80 de silicve pentru fiecare plantă, la fel o medie, avem 18 boabe într-o silicvă. Trebuie să înmulţim desigur și cu hectarul și nu uitați cu cei cinci care înseamnă masa în, practic gramele, la 1.000 de boabe de de rapiță. Se pare că în acest an România va avea o producție record, am putea spune, de rapiță la hectar. Să vedem și ce facem cu aceasta într-un alt episod.”

Conform DEX, termenul de „silicvă” defineşte un tip de fruct dehiscent în formă de păstaie, caracteristic plantelor din familia cruciferelor, împărțit în interior printr-o membrană subțire, pe care sunt prinse semințele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță

Eugen Teodorovici, în cărți pentru șefia Curții de Conturi. Fostul PSD-ist și-a depus azi candidatura la Parlament. Teodorovici ar urma să ocupe locul lăsat liber de Mihai Busuioc, plecat la CCR

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS România ia în calcul şi expulzarea ambasadorului Rusiei, dacă mai cade vreo dronă rusească pe teritoriul nostru. Nicuşor Dan a făcut declaraţia la BBC
13:36
România ia în calcul şi expulzarea ambasadorului Rusiei, dacă mai cade vreo dronă rusească pe teritoriul nostru. Nicuşor Dan a făcut declaraţia la BBC
FLASH NEWS Guvernul a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, iar AUR vrea ca profitul realizat în România să rămână în țară
12:47
Guvernul a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, iar AUR vrea ca profitul realizat în România să rămână în țară
CONTROL Lider Europol, în centrul unui scandal. A fost prins băut la volan în Mioveni
12:41
Lider Europol, în centrul unui scandal. A fost prins băut la volan în Mioveni
STUDIU De unde știu porumbeii călători drumul spre casă. Ipoteza care implică celule imunitare din ficat
11:57
De unde știu porumbeii călători drumul spre casă. Ipoteza care implică celule imunitare din ficat
FLASH NEWS De Rusalii, Călin Georgescu a fost aşteptat de susţinători să iasă din Biserica Sf. Varvara ca să facă poze cu el
11:49
De Rusalii, Călin Georgescu a fost aşteptat de susţinători să iasă din Biserica Sf. Varvara ca să facă poze cu el
FLASH NEWS Ce transmite României preşedintele Comisiei de Apărare din Senatul SUA: „Nu vom renunța la niciun centimetru pătrat din NATO”
11:14
Ce transmite României preşedintele Comisiei de Apărare din Senatul SUA: „Nu vom renunța la niciun centimetru pătrat din NATO”
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
De ce nu te poți abține să privești un accident? Psihologii explică fenomenul numit „curiozitate morbidă”
VIRAL Intervenție brutală a poliției împotriva unei femei însărcinate: Unde a avut loc incidentul controversat și cum se justifică autoritățile
13:31
Intervenție brutală a poliției împotriva unei femei însărcinate: Unde a avut loc incidentul controversat și cum se justifică autoritățile
CONTROVERSĂ Medvedev amenință cu atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina și țările NATO din cauza incidentului de la Zaporojie
12:49
Medvedev amenință cu atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina și țările NATO din cauza incidentului de la Zaporojie
VIDEO Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați
12:15
Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați
DECES Gică Popescu, în doliu. A pierdut omul care i-a fost alături 30 de ani: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
12:09
Gică Popescu, în doliu. A pierdut omul care i-a fost alături 30 de ani: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
FLASH NEWS Trump, interviu-eveniment cu nora sa. Președintele susține că a obținut garanții din partea Iranului că nu va dezvolta arme nucleare
11:42
Trump, interviu-eveniment cu nora sa. Președintele susține că a obținut garanții din partea Iranului că nu va dezvolta arme nucleare
AFACERI Proverbul chinezesc al zilei: „Omul care nu zâmbește nu trebuie să deschidă un magazin”
11:00
Proverbul chinezesc al zilei: „Omul care nu zâmbește nu trebuie să deschidă un magazin”

Cele mai noi

Trimite acest link pe