Valentin Stan: „Ucraina a pierdut mai multe teritorii din 2022, de când trebuia să fie semnată pacea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan prezintă o analiză detaliată a situației teritoriale din Ucraina, de la începutul conflictului din 2022. Acesta explică modul în care a evoluat situația, ce teritorii au fost pierdute și care dintre ele se află, în acest moment, sub ocupație rusă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Dr. Valentin Stan vorbește despre situația teritorială din Ucraina, subliniind zonele controlate de ruși la momentul începerii conflictului, dar și tensiunile create de separatiștii ucraineni, care refuzau autoritatea guvernului de la Kiev. Acesta continuă prin prezentarea extinderii ocupației teritoriale rusești, odată cu perpetuarea conflictului.
„Ăsta este teritoriul poveștii noastre. Da? Ce avem aici? Luhansk, Donetsk, Donbass și Crimea. Aici Zaporojie și Hersonul. Când începe războiul în 2022, ce aveau rușii la momentul ăla din Ucraina? Crimea și o porțiune din Donbass. Erau teritorii controlate de așa-zișii separatiști, care nu vroiau guvernul de la Kiev. Care ce făcuse? Le interzisese limba și autoadministrația pe care o aveau prin Constituție și îi bombardau și omorau. Pentru că ei nu acceptau să renunțe la limbă, la tradiție, la cultura rusă. La momentul ăsta, Rusia controlează aproape în întregime Luhansk. Din Donetsk, cea mai mare parte. Urmează Zaporojie și Herson. Dacă te uiți la planul de pace de acum, pe care americanii l-au endorsat, ideea lor din negocierile cu rușii este că ce ar trebui să întâmple este ca, pe această linie de contact, să se decupeze teritorial Ucraina. Adică, tot ce este la est de linia de contact rămâne la ruși, tot ce este la vest rămâne la ucraineni. Te rog să remarci că linia de contact trece prin Donetsk. Este o porțiune din Donetsk care nu se regăsește sub controlul rus la acest moment. Ucrainenii trebuie să plece din Donetsk, ăsta fiind un teritoriu pe care îl controlează la ora actuală. Ar trebui să plece de aici pentru că Rusia obține întregul oblast.”
În continuare, invitatul detaliază situația regiunilor Zaporojie și Herson, evidențiind faptul că, deși au fost recent anexate de către Rusia, o parte din aceste teritorii a rămas sub control ucrainean. Acesta concluzionează prin ideea conform căreia perpetuarea conflictului ruso-ucrainean a dus la pierderea unor teritorii-cheie, precum Donbass, Zaporojie și Harkov.
„În ceea ce privește Zaporojie și Herson, acolo unde sunt încă teritorii în frontierele oblastului respectiv care nu sunt controlate de ruși, alea rămân la ucraineni. Adică se păstrează linia frontului, mai puțin aici, unde oamenii ăștia trebuie să plece. Adică ucrainenii. Pentru că Rusia, în negocierile cu americanii, vrea să păstreze întregul teritoriu al Donetsk-ului și al Luhansk-ului. Astea sunt cele două teritorii de care vorbeam: Zaporojie și Herson. Aici se vede mai bine. Zona asta, vezi, asta e linia de contact. Da? Aici, în Herson și aici, în Zaporojie, teritoriul ăsta, dincolo de Nipru, uite aici, dincolo de Nipru, în partea aia, la Herson și aici, la Zaporojie, astea sunt controlate de ucraineni. Deci, ce controlează ucrainenii acum rămâne la Ucraina. Uite zona de unde trebuie să plece ucrainenii. Luhansk-ul e aproape controlat în întregime, ăsta-i Donetsk-ul, da? Și oamenii trebuie să plece de aici. Când a început conflictul, în februarie, astea două teritorii, Herson și Zaporojie, nu erau la ruși, pentru că abia în septembrie au fost alipite. Și mă întrebai tu pe mine, ce se întâmplă cu Hersonul și Zaporojie? Ți-am spus, la momentul ăsta, rușii le folosesc ca ce? Ca element de negociere. Numai că ucrainienii au continuat războiul și acum rușii au ocupat tot. Iar ei, în aprilie, deja pierduseră Donbass-ul, pentru că au apucat să se declare independente cele două oblasturi și, în baza unui acord de apărare colectivă pe care Putin l-a semnat imediat, a intrat atunci cu operațiunea militară specială împotriva Ucrainei, declanșând operațiuni militare, și imediat cele două oblasturi s-au alipit Rusiei. S-a închis. Pentru această nesăbuință, au pierdut Donbass-ul. Au continuat războiul și acum uite ce pierd: Zaporojie și Harkov.”