Valentin Stan: „Ucraina a pierdut mai multe teritorii din 2022, de când trebuia să fie semnată pacea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan prezintă o analiză detaliată a situației teritoriale din Ucraina, de la începutul conflictului din 2022. Acesta explică modul în care a evoluat situația, ce teritorii au fost pierdute și care dintre ele se află, în acest moment, sub ocupație rusă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Dr. Valentin Stan vorbește despre situația teritorială din Ucraina, subliniind zonele controlate de ruși la momentul începerii conflictului, dar și tensiunile create de separatiștii ucraineni, care refuzau autoritatea guvernului de la Kiev. Acesta continuă prin prezentarea extinderii ocupației teritoriale rusești, odată cu perpetuarea conflictului.

„Ăsta este teritoriul poveștii noastre. Da? Ce avem aici? Luhansk, Donetsk, Donbass și Crimea. Aici Zaporojie și Hersonul. Când începe războiul în 2022, ce aveau rușii la momentul ăla din Ucraina? Crimea și o porțiune din Donbass. Erau teritorii controlate de așa-zișii separatiști, care nu vroiau guvernul de la Kiev. Care ce făcuse? Le interzisese limba și autoadministrația pe care o aveau prin Constituție și îi bombardau și omorau. Pentru că ei nu acceptau să renunțe la limbă, la tradiție, la cultura rusă. La momentul ăsta, Rusia controlează aproape în întregime Luhansk. Din Donetsk, cea mai mare parte. Urmează Zaporojie și Herson. Dacă te uiți la planul de pace de acum, pe care americanii l-au endorsat, ideea lor din negocierile cu rușii este că ce ar trebui să întâmple este ca, pe această linie de contact, să se decupeze teritorial Ucraina. Adică, tot ce este la est de linia de contact rămâne la ruși, tot ce este la vest rămâne la ucraineni. Te rog să remarci că linia de contact trece prin Donetsk. Este o porțiune din Donetsk care nu se regăsește sub controlul rus la acest moment. Ucrainenii trebuie să plece din Donetsk, ăsta fiind un teritoriu pe care îl controlează la ora actuală. Ar trebui să plece de aici pentru că Rusia obține întregul oblast.”

Teritoriile pierdute de Ucraina în timpul războiului cu Rusia

În continuare, invitatul detaliază situația regiunilor Zaporojie și Herson, evidențiind faptul că, deși au fost recent anexate de către Rusia, o parte din aceste teritorii a rămas sub control ucrainean. Acesta concluzionează prin ideea conform căreia perpetuarea conflictului ruso-ucrainean a dus la pierderea unor teritorii-cheie, precum Donbass, Zaporojie și Harkov.