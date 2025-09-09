Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre susținerea conflictului ruso-ucrainean prin sprijinul acordat de SUA în 2022. Acesta prezintă o declarație video a vice-ministrului de externe al Ucrainei, prin care sunt oferite informații-cheie. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Dr. Valentin Stan susține că blocajul negocierilor în războiul din Ucraina vine de la Washington, confirmând afirmațiile lui Lavrov. El afirmă că decizia de a nu ceda teritorii, luată încă din 2022, a fost susținută oficial de fostul președinte Joe Biden. În dialogul audio prezentat, vice-ministrul ucrainean evidențiază tensiunile provocate de conflictul din Ucraina. Referindu-se la revendicările teritoriale ale Rusiei, acesta răspunde că Ucraina este deschisă negocierilor, deși opoziția internă și influența Washingtonului pot complica această situație.