Malina Maria Fulga
09 sept. 2025, 12:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre susținerea conflictului ruso-ucrainean prin sprijinul acordat de SUA în 2022. Acesta prezintă o declarație video a vice-ministrului de externe al Ucrainei, prin care sunt oferite informații-cheie. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Dr. Valentin Stan susține că blocajul negocierilor în războiul din Ucraina vine de la Washington, confirmând afirmațiile lui Lavrov. El afirmă că decizia de a nu ceda teritorii, luată încă din 2022, a fost susținută oficial de fostul președinte Joe Biden. În dialogul audio prezentat, vice-ministrul ucrainean evidențiază tensiunile provocate de conflictul din Ucraina. Referindu-se la revendicările teritoriale ale Rusiei, acesta răspunde că Ucraina este deschisă negocierilor, deși opoziția internă și influența Washingtonului pot complica această situație.

„Apare exact o dată că cei care blochează sunt ei. Exact ce spunea Lavrov. Au hotărât la Washington una, iar nouă ne spun că nu. Nu cedăm. Dar acest „nu cedăm” are un sponsor. Sponsor oficial a fost Biden în 2022. Eu o să-ți arăt sponsorul azi. Ia-l pe vice-ministrul de externe al Ucrainei. Știi cum îl cheamă? Chisnița. Pe 22 august:

«În conversația mea cu ministrul de externe Lavrov, am încercat să clarific ce anume cere Rusia, mai ales în contextul unor grupuri pacifiste. Nu există un număr concret, dar răspunsul este că Rusia vrea să controleze o mare parte din teritoriile care au fost ocupate ilegal și, posibil, chiar mai mult. Crezi că acest lucru reprezintă un început de negociere pentru Ucraina, sau este mai degrabă o strategie și o dorință de a impune această poziție? Cum crezi că ar trebui interpretat acest moment?»

«Cred că președintele Zelensky a fost foarte clar și că a fost pus sub presiune de unele grupuri ilegale din Ucraina. Sentimentul public este categoric împotriva trădării intereselor noastre, iar opoziția din Washington DC este evidentă. Totuși, când vorbim despre probleme teritoriale, cred că președintele Zelensky a fost foarte clar că este pregătit să discute cu președintele Putin, iar linia de contact actuală este punctul de plecare pentru aceste negocieri.»”

